MOTOGP

Meski Yamaha Mulai Dekati Performa Motor Eropa, Fabio Quartararo Tetap Tak Yakin Bisa Juarai MotoGP 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |01:01 WIB
Meski Yamaha Mulai Dekati Performa Motor Eropa, Fabio Quartararo Tetap Tak Yakin Bisa Juarai MotoGP 2024
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Reuters)
A
A
A

LESMO - Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo menyambut baik perkembangan motor YZR-M1 yang mulai mendekati performa motor dari tim pabrikan Eropa. Namun, kabar baik itu tak membuat Quartararo langsung menilai dirinya mampu bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2024.

Yamaha bergerak cepat untuk bisa tampil bagus di MotoGP 2024, setelah musim lalu tak mendapatkan kemenangan. Tim berlogo Garpu Tala itu pun terus mengembangkan motor demi bisa bersaing dengan pabrikan Eropa yang beberapa musim terakhir terus mendominasi MotoGP.

Sementara Fabio Quartararo mengakui Yamaha semakin mendekati performa pabrikan Eropa. Namun, ia menilai Februari hingga Juli menjadi momen penting untuk Yamaha bisa meningkatkan performa YZR-M1, karena beberapa perubahan bisa merubah mentalitas jika mampu mendapatkan hasil bagus.

“Ya, saya pikir kami semakin dekat dengan 'Eropa', yang merupakan hal yang sangat kami inginkan, untuk (mengembangkan) segalanya lebih cepat,” kata Fabio Quartararo dikutip dari Crash, Jumat (12/1/2024).

Fabio Quartararo

“Saya pikir Februari hingga Juli akan menjadi momen yang penting. Bulan-bulan ini akan sangat penting untuk meningkatkan motor, melakukan beberapa pembaruan dengan sangat cepat, dan ini juga akan menjadi momen penting untuk melihat mentalitas mereka,” jelasnya.

Halaman:
1 2

