Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Rasakan Tekanan Besar untuk Raih Tiket ke Olimpiade Paris 2024

KUALA LUMPUR - Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari mengaku adanya tekanan besar dalam persaingan untuk mewakili Tanah Air di Olimpiade Paris 2024. Bahkan, mereka merasa tekanan tersebut menimbulkan kesulitan untuk bisa memperbaiki performa.

Ganda campuran Indonesia itu mengakui kehebatan Mathias Thyrri/Amalie Magelund di Axiata Arena Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 10 Januari 2024 pagi WIB. Mereka tersingkir di babak 32 besar Malaysia Open 2024 Super 1000.

Pitha mengakui adanya tekanan dalam persaingan menuju Olimpiade Paris 2024. Sebab, bukan hanya bersaing dengan negara lain, mereka juga berebut tempat dengan rekan senegara untuk mendapatkan tiket ke Paris.

"Saya rasa tekanan ada pada semua pemain termasuk kami apalagi ini adalah tahun yang penting, tahun Olimpiade. Tapi di luar itu, kami coba menikmati prosesnya walaupun kami tahu itu sangat tidak mudah," kata Pitha dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (11/1/2024).

"Jangankan lolos ke Olimpiade tapi untuk memperbaiki performa dari pertandingan ke pertandingan juga tidak mudah," imbuh perempuan berusia 24 tahun itu.

Olimpiade 2024 akan berlangsung di Paris pada 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang. Sebanyak 32 negara akan bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam ajang multi event tersebut.

Sementara untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024, para pebulu tangkis Indonesia harus bisa mendapatkan prestasi membanggakan di turnamen BWF. Sebab, pada 1 Mei 2023 hingga 28 April 2024, BWF akan menghitung poin untuk menentukan siapa saja yang akan tampil di ajang tersebut.