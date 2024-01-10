Hasil Malaysia Open 2024: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Pulangkan Ganda Jepang!

KUALA LUMPUR - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melaju ke babak 16 besar Malaysia Open 2024 Super 1000. The Daddies sukses memulangkan Akira Koga/Taichi Saito dua gim langsung 21-18 dan 21-15 di babak 32 besar Malaysia Open 2024.

Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Rabu (10/1/2024) sore WIB, Ahsan/Hendra pada awalnya berada di bawah tekanan Koga/Saito sehingga selalu dalam posisi tertinggal hingga menginjak skor 4-6. Namun, pelan tapi pasti mereka mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 6-6 dan bahkan berbalik unggul 7-6.

Namun, Koga/Saito memberikan perlawanan yang luar biasa. Alhasil, pertarungan sengit dan kejar-kejaran angka pun terjadi sampai menginjak skor 12-12.

Selepas itu, barulah Ahsan/Hendra minim melakukan kesalahan dan bisa menguasai jalannya permainan. Mereka pun membuat duet Negeri Sakura itu kewalahan dan mereka bisa menjauh dengan keunggulan 17-13.

Smash-smash keras dan tajam terus dilancarkan duet senior Indonesia itu ke arah pertahanan lawan. Saat bertahan, mereka juga sama baiknya sehingga sulit untuk ditembus. Pada akhirnya, pasangan juara dunia tiga kali itu sukses mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-18.

Pada gim kedua, The Daddies langsung mendominasi untuk memimpin di angka 4-2 dan 6-4. Namun, Koga/Saito kembali bisa keluar dari tekanan untuk menyamakan skor menjadi 6-6 dan 8-8.