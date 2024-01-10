Rionny Mainaky Kirim Wejangan untuk wakil Indonesia yang Tampil di Malaysia Open 2024

KUALA LUMPUR – Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Bulu Tangkis Indonesia, Rionny Mainaky punya wejangan kepada wakil Tanah Air yang akan berjuang di Malaysia Open 2024. Ia tepatnya meminta para wakil Indonesia untuk cepat beradaptasi dengan lapangan dan pelajari permainan calon lawan.

Pada turnamen berlevel Super 1000 Malaysia Open 2024 itu, Timnas Indonesia mengirimkan 11 wakil. Turnamen itu akan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada 9–14 Januari 2024 mendatang.

Sayangnya, tiga wakil Indonesia sudah gugur, yakni tunggal putra Jonatan Christie, tunggal putri Putri Kusuma Wardani, serta ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin di hari pertama Malaysia Open 2024. Tentunya hal itu sangat disayangkan.

Padahal, satu hari sebelum turun ke lapangan, para wakil Merah-Putih sudah menyiapkan diri sebaik mungkin serta mendapatkan arahan dari Rionny. Rionny mengatakan latihan terakhir yang dilakukan sebelumnya fokus pada adaptasi lapangan untuk mematangkan strategi permainan.

“Latihan hari ini (sebelum bertanding) cukup untuk mengetahui situasi lapangan, kondisi anak-anak juga prima. Perbedaan sedikit di konfigurasi lapangan, biasanya di Malaysia menggunakan empat lapangan tapi kali ini hanya tiga tapi itu tidak terlalu berpengaruh,” kata Rionny dalam rilis resmi PBSI, Rabu (10/1/2024).

“Yang perlu diwaspadai adalah perubahan-perubahan mendadak di lapangan samping ya, nomor dua dan nomor tiga. Ini besok ketika pertandingan anak-anak harus cepat adaptasinya,” sambungnya.