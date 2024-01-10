Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Diunggulkan di MotoGP 2024, Aprilia Dinilai Hanya Akan Jadi Pemanis Saja

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |01:08 WIB
Tak Diunggulkan di MotoGP 2024, Aprilia Dinilai Hanya Akan Jadi Pemanis Saja
Aleix Espargaro kala balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
TIM Aprilia Racing tak diunggulkan pada MotoGP 2024. Eks pembalap MotoGP, Loris Reggiani, menilai Aprilia hanya akan kembali jadi pemanis saja pada musim depan.

Padahal, Aprilia sebenarnya sempat mengejutkan kontestasi MotoGP pada musim 2022. Pasalnya, rider andalan mereka, yakni Aleix Espargaro, sempat masuk perburuan mahkota juara lantara performanya yang moncer.

Aprilia Racing

Namun pada akhirnya, Espargaro harus puas finis di posisi empat pada papan klasemen akhir pembalap. Sementara di klasemen konstruktor, Aprilia finis posisi tiga. Mereka kalah saing dari Ducati yang sukses mengawinkan gelar, baik di papan pembalap maupun konstruktor.

Performa itu membuat Aprilia digadang-gadang akan kembali memanaskan perburuan gelar juara di MotoGP 2023. Tapi nyatanya, performa mereka justru melempem. Lagi-lagi, mereka kalah saing dari Ducati yang merupakan tim pabrikan asal Italia juga.

Kondisi ini membuat Reggiani yang merupakan mantan rider Aprilia berkomentar mengenai nasib mantan timnya pada musim depan. Menurutnya, performa tim pabrikan asal Italia ini tidak akan jauh berbeda seperti musim lalu. Dia merasa kalau Aprilia tetap akan menjadi pemanis.

“Menurut saya, peran Aprilia ditakdirkan untuk tetap seperti musim lalu, yang meskipun di luar prediksi. Performa mereka sedikit menurun jika dibandingkan 2022. Di mana Espargaro diperkirakan akan berusaha memenangkan kejuaraan sejak lama,” kata Reggiani, dilansir dari Motosan, Rabu (10/1/2024).

Halaman:
1 2
