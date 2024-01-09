Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Malaysia Open 2024: Menang Mudah di Babak Pertama, Fajar/Rian Masih Adaptasi Kondisi Lapangan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |23:02 WIB
Malaysia Open 2024: Menang Mudah di Babak Pertama, Fajar/Rian Masih Adaptasi Kondisi Lapangan
Fajar/Rian melaju ke 16 besar Malaysia Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, belum menemui hambatan berarti di babak pertama Malaysia Open 2024. Meski begitu, Rian mengakui kalau mereka masih harus beradaptasi dengan kondisi lapangan yang cukup berangin.

Fajar/Rian menang mudah atas Dong Adam/Nyl Yakura asal Kanada dalam dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Pertandingan tersebut berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (9/1/2024) siang WIB.

 

Usai laga, Rian mengungkapkan kalau mereka masih cukup kesulitan mengatasi kendala angin di Axiata Arena. Di lain sisi, pemain berusia 27 tahun ini mengungkapkan kalau penerangan lapangan tersebut lebih baik jika dibanding tahun lalu.

“Pertama-tama mengucap syukur Alhamdulillah untuk pertandingan hari ini,” kata Rian dalam rilis PBSI, Selasa (9/1/2024).

“Kami masih mencoba beradaptasi dengan kondisi lapangan yang cukup berangin, setelah di beberapa turnamen terakhir tidak merasakan hal itu. Dibandingkan saat Malaysia Masters tahun lalu, pencahayaan di sini lebih baik saya rasa. Saat itu, lampunya kuning dan agak gelap,” ungkapnya.

Kemenangan ini membuat pasangan nomor enam dunia itu melaju ke babak 16 besar Malaysia Open 2024. Fajar/Rian akan menghadapi Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen asal China Taipei.

Halaman:
1 2
