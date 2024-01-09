Francesco Bagnaia Diyakini Punya Peluang Bagus Pertahankan Gelar Juara di MotoGP 2024

BORGO PANIGALE – Mantan bintang MotoGP, Andrea Dovizioso meyakini Francesco Bagnaia mempunyai peluang bagus untuk juara MotoGP 2024. Meski demikian, Dovizioso juga mengingatkan Bagnaia untuk waspada terhadap pembalap lain yang juga berkembang.

Bagnaia mendominasi dua musim terakhir dengan mengklaim gelar juara MotoGP secara beruntun. Pembalap Ducati Lenovo itu berhasil mengembalikkan kejayaan Ducati setelah belasan musim berada di belakang Yamaha dan Honda.

Seiring dengan gemilangnya Bagnaia, Ducati juga mendominasi dengan menurunkan empat tim beserta delapan pembalap. Bahkan, mereka kini sudah memiliki enam kali juara MotoGP, Marc Marquez yang membalap untuk Gresini Ducati.

Dovizioso meyakini dominasi Bagnaia dan Ducati akan berlanjut pada musim ini. Mantan pembalap asal Italia itu mengatakan, Bagnaia mempunyai peluang bagus untuk juara lagi pada musim ini.

“Menurut saya, Pecco punya peluang bagus untuk meraih gelar juara pada musim yang akan dimulai Maret mendatang di Qatar,” kata Dovizioso dilansir dari Motosan, Senin (8/1/2024).

Walau demikian, Dovizioso memperingatkan Bagnaia untuk sadar dengan perkembangan pesat pembalap lainnya, terkhusus di Ducati. Salah satu ancaman terbesar bagi Bagnaia adalah Marc Marquez.