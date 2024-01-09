Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Diyakini Punya Peluang Bagus Pertahankan Gelar Juara di MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |03:00 WIB
Francesco Bagnaia Diyakini Punya Peluang Bagus Pertahankan Gelar Juara di MotoGP 2024
Francesco Bagnaia diyakini berpeluang mempertahankan gelar juara di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

BORGO PANIGALE – Mantan bintang MotoGP, Andrea Dovizioso meyakini Francesco Bagnaia mempunyai peluang bagus untuk juara MotoGP 2024. Meski demikian, Dovizioso juga mengingatkan Bagnaia untuk waspada terhadap pembalap lain yang juga berkembang.

Bagnaia mendominasi dua musim terakhir dengan mengklaim gelar juara MotoGP secara beruntun. Pembalap Ducati Lenovo itu berhasil mengembalikkan kejayaan Ducati setelah belasan musim berada di belakang Yamaha dan Honda.

 

Seiring dengan gemilangnya Bagnaia, Ducati juga mendominasi dengan menurunkan empat tim beserta delapan pembalap. Bahkan, mereka kini sudah memiliki enam kali juara MotoGP, Marc Marquez yang membalap untuk Gresini Ducati.

Dovizioso meyakini dominasi Bagnaia dan Ducati akan berlanjut pada musim ini. Mantan pembalap asal Italia itu mengatakan, Bagnaia mempunyai peluang bagus untuk juara lagi pada musim ini.

 BACA JUGA:

“Menurut saya, Pecco punya peluang bagus untuk meraih gelar juara pada musim yang akan dimulai Maret mendatang di Qatar,” kata Dovizioso dilansir dari Motosan, Senin (8/1/2024).

Walau demikian, Dovizioso memperingatkan Bagnaia untuk sadar dengan perkembangan pesat pembalap lainnya, terkhusus di Ducati. Salah satu ancaman terbesar bagi Bagnaia adalah Marc Marquez.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement