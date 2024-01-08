Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ngaku Lelah dengan MotoGP, Dani Pedrosa Beberkan Penyebab Tetap Ambil Pekerjaan sebagai Pembalap Tes KTM

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |06:00 WIB
Ngaku Lelah dengan MotoGP, Dani Pedrosa Beberkan Penyebab Tetap Ambil Pekerjaan sebagai Pembalap Tes KTM
Pembalap tes Red Bull KTM, Dani Pedrosa. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBALAP asal Spanyol, Dani Pedrosa memutuskan pensiun dari MotoGP di akhir musim 2018 ketika usianya kala itu masih berumur 33 tahun. Alasan ia pensiun karena merasa lelah dengan tekanan, persaingan, serangan pers, dan harus keliling dunia setiap tahunnya.

Meski mengaku lelah dengan MotoGP, Pedrosa justru tetap berada di ajang balap motor tersebut setelah memutuskan pensiun. Hal itu karena Pedrosa mengambil pekerjaan sebagai pembalap tes Red Bull KTM.

Ya, Pedrosa tampaknya tak bisa jauh-jauh dari dunia balap motor setelah pensiun. Dia secara mengejutkan menjadi tes rider untuk KTM sejak gantung helm, meski dirinya selalu membela Honda dalam karier panjangnya di balap motor Grand Prix.

Lantas apa yang membuat Pedrosa teta ambil pekerjaan di MotoGP usai pensiun? Pembalap yang kini berusia 38 tahun itu pun menyebut dirinya menjadi tes rider karena intensitas dan kesibukannya jauh lebih sedikit dibanding pembalap utama.

Dani Pedrosa jadi pembalap tes KTM

Karena itu, Pedrosa mau mengambil tugas sebagai rider pengembang tersebut meski sebelumnya sudah sangat lelah hingga membuatnya pensiun. Bagi Pedrosa, pekerjaan sebagai pembalap tes tidak memiliki tuntutan dan tidak melelahkan.

“Risiko selalu ada, tetapi katakanlah Anda tidak memiliki banyak tuntutan. Selama tes, Anda melakukan banyak putaran dengan motor, namun jauh lebih sedikit dalam satu bulan atau satu tahun (Dibanding sebagai rider utama),” ungkap Dani Pedrosa, dikutip dari Motocyclesports, Senin (8/1/2024).

Halaman:
1 2
