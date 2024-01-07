Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Unik Legenda Bulu Tangkis Mia Audina, Satu-satunya Pebulu Tangkis yang Sabet 2 Medali Olimpiade untuk Negara Berbeda

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |07:59 WIB
Kisah Unik Legenda Bulu Tangkis Mia Audina, Satu-satunya Pebulu Tangkis yang Sabet 2 Medali Olimpiade untuk Negara Berbeda
Mia Audina kala masih aktif menjadi atlet bulu tangkis. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH unik legenda bulu tangkis Mia Audina akan diulas dalam artikel ini. Dia jadi satu-satunya pebulu tangkis yang sabet 2 medali Olimpiade untuk negara berbeda.

Mia Audina pernah jadi salah satu tunggal putri andalan Indonesia. Di usianya yang masih muda, pebulu tangkis yang lahir di Jakarta 22 Agustus 1979 ini sudah bisa mengukir prestasi manis.

Mia Audina

Bahkan, Mia Audina pernah jadi penentu kemenangan Indonesia di final Piala Uber pada 1994. Fantastisnya, hal itu dilakukan Mia kala usianya baru 14 tahun.

Selain itu, Mia Audina juga berhasil mencatat sejarah dalam kariernya di dunia bulu tangkis. Dia jadi satu-satunya pebulu tangkis yang berhasil meraih medali Olimpiade kala membela dua negara berbeda.

Pertama kali Mia Audina meraih medali Olimpiade terjadi pada 1996. Dalam gelaran Olimpiade yang berlangsung di Atlanta itu, Mia mampu mendapatkan medali perak.

Mia Audina yang mewakili Indonesia kala itu sejatinya bisa menembus babak final Olimpiade Atlanta 1996. Sayang, dia harus menyerah di partai puncak dari wakil Korea Selatan, Bang Soo-hyun, dengan skor 6-11 dan 7-11.

Halaman:
1 2
