HOME SPORTS F1 & A1

Diperkuat Max Verstappen Sekali pun, Haas F1 Team Takkan Bisa Menang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |02:09 WIB
Diperkuat Max Verstappen Sekali pun, Haas F1 Team Takkan Bisa Menang
Max Verstappen belum tentu bisa menang bersama Haas F1 Team (Foto: Instagram/@maxverstappen1)
A
A
A

BANBURY - Prinsipal Haas F1 Team, Gunther Steiner, mengakui pihaknya belum bisa membangun mobil yang bagus. Bahkan, menurutnya seorang Max Verstappen tak bakal bisa membawa tim itu meraih kemenangan pertama di F1!

Verstappen telah menjuarai F1 tiga musim berturut-turut. Di musim 2023, dia menjalani musim terbaiknya bersama mobil RB19.

Haas F1 Team

Pembalap asal Belanda itu memenangkan 19 balapan dari 22 seri yang ada. Dia benar-benar nampak tak terkalahkan dengan jet daratnya.

Di sisi lain, Haas masih belum keluar dari keterpurukan sebagai tim papan bawah. Dua pembalap mereka, Nico Hulkenberg dan Kevin Magnussen, masing-masing berakhir di peringkat 16 dan 19 klasemen dengan total 12 poin saja.

Oleh karena itu, Steiner menilai Verstappen tak bakal bisa menang balapan dengan Haas karena performa mobil mereka memang masih jauh dari kata apik. Walau begitu, dia percaya Hulkenberg dan Magnussen bisa menang balapan dengan Red Bull.

“Saya akan memilih Adrian Newey karena saya yakin dia bisa membangun mobil pemenang,” kata Steiner dilansir dari Racingnews365, Minggu (7/1/2024).

“Bahkan jika Anda memasukkan Verstappen ke dalam mobil kami, kami tidak akan menang. Saya pikir Nico Hulkenberg dan Kevin Magnussen dapat memenangkan balapan jika kami memiliki Red Bull,” tambah pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
