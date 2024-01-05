Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Bukan Hamilton atau Alonso, Pembalap Ini Jadi Rekan Setim Impian Max Verstappen

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:22 WIB
Bukan Hamilton atau Alonso, Pembalap Ini Jadi Rekan Setim Impian Max Verstappen
Lando Norris dan Max Verstappen bersaing di lintasan balap (Foto: Reuters)
A
A
A

MILTON KEYNES – Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen berbicara tentang rekan setim impiannya. Menariknya, Verstappen tidak memilih dua pembalap legendaris, Lewis Hamilton ataupun Fernando Alonso.

Seperti diketahui, Verstappen merupakan pembalap yang mendominasi F1 GP dalam tiga musim terakhir. Pembalap berusia 26 tahun itu telah memenangkan gelar juara dunia dalam tiga musim beruntun (2021, 2022, dan 2023).

Gelar terakhirnya bahkan diraih dengan deretan rekor, salah satunya adalah memenangkan 19 balapan dalam satu musim. Sergio Perez sebagai tandemnya juga kesulitan untuk mengejar pencapaian Verstappen.

Verstappen sendiri mengaku tak menyangka dengan pencapaiannya dan ingin memilih dirinya sendiri sebagai tandem jika boleh. Namun, bukan Hamilton atau Alonso, Verstappen mengatakan Lando Norris (McLaren) adalah pilihan yang tepat sebagai tandemnya.

“Bolehkah aku memilih diriku sendiri?,” kata Verstappen berkelakar, dikutip dari Planet F1, Jumat (5/1/2024).

“Saya akan memilih Lando (Norris). Dia masih muda, dengan karir panjang di depannya. Dan dia juga bisa sangat, sangat cepat,” tambah Verstappen.

