MOTOGP

Marc Marquez Disebut Pele-nya Dunia Balap, Eks Pembalap MotoGP: Bintang sepertinya Lahir 10 atau 15 Tahun Sekali!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |05:57 WIB
Marc Marquez Disebut Pele-nya Dunia Balap, Eks Pembalap MotoGP: Bintang sepertinya Lahir 10 atau 15 Tahun Sekali!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
SAO PAOLO – Eks pembalap MotoGP, Alex Barros, lempar pujian setinggi langit untuk Marc Marquez. Dia menyebut Marc Marquez seperti seorang legenda sepakbola Brasil, Pele, tetapi versi di dunia balap.

Menurutnya, sosok bintang seperti Marc Marquez sangatlah langka. Bintang seperti Marquez dinilai Alex Barros hanya muncul setiap 10 atau 15 tahun sekali.

Marc Marquez

Barros pun menilai rookie MotoGP 2024, Pedro Acosta, bakal menjadi pewaris takhta selanjutnya. Sebab, dia tampil gacor sejauh ini dalam kariernya di MotoGP.

“Ambil contoh Marc Marquez, dia tidak naik motor dan menjadi juara dunia di tahun pertama (Moto3). Meskipun Marc adalah pembalap yang luar biasa, saya menganggap Marc Marquez sebagai pembalap, seperti Pele, katakanlah,” kata Barros, dilansir dari Motorcyclesports, Sabtu (6/1/2023).

“Setiap 10 atau 15 tahun, bintang seperti ini lahir. Valentino (Rossi) salah satunya, Marc salah satunya, Pedro Acosta salah satunya,” tambahnya.

Ya, Marc Marquez memang telah mengukir sejarah di dunia MotoGP. Dia langsung menjadi juara pada musim debutnya pada 2013 dan meraih lima gelar lainnya hingga musim 2019.

Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga telah mengantongi dua gelar juara dunia Grand Prix di ajang Moto2 (2012) dan Moto3 (2010). Alhasil, total sudah delapan titel juara dunia dikoleksinya dalam pagelaran balap motor Grand Prix.

