Andai Jadi Kepala Tim F1, Max Verstappen Tahu Siapa 2 Pembalap yang Bakal Direkrutnya

ALGARVE – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen tampaknya terkesima dengan perkembangan dua driver McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri. Sebab Verstappen mengaku akan merekrut dua pembalap itu jika suatu saat nanti mendapatkan kesempatan menjadi kepala tim di Formula One (F1).

Max Verstappen pembalap muda potensial, sekaligus yang terbaik di F1 untuk saat ini. Sebab, dalam tiga musim terakhir mampu mendominasi dan menjadi juara dunia sekaligus menghentikan kehebatan Lewis Hamilton (Mercedese AMG Petronas).

Meski baru berusia 26 tahun, Max Verstappen bisa saja memutuskan untuk pensiun dari F1. Pembalap asal Belanda itu pun tak menutup kemungkinan akan melanjutkan karir, sebagai kepala tim di salah satu ajang balap mobil paling bergengsi.

Menariknya jika skenario itu terwujud, Max Verstappen mengaku tidak akan merekrut rekan setimnya di Red Bull Racing, Sergio Perez, sebagai pembalap di timnya. Ia lebih memilih Lando Norris dan Oscar Piastri.

"Saya akan memilih Lando Norris. Saya juga akan memilih Oscar Piastri, rekan satu timnya di McLaren saat ini," kata Max Verstappen dikutip dari Marca, Sabtu (6/1/2024).

Max Verstappen memiliki alasan memilih Lando Norris dibandingkan dengan Sergio Perez. Sebab, ia menilai Lando Norris masih muda dan memiliki karir panjang di F1 serta bisa sangat cepat di lintasan.