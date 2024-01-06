Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Andai Jadi Kepala Tim F1, Max Verstappen Tahu Siapa 2 Pembalap yang Bakal Direkrutnya

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |01:01 WIB
Andai Jadi Kepala Tim F1, Max Verstappen Tahu Siapa 2 Pembalap yang Bakal Direkrutnya
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
A
A
A

ALGARVE – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen tampaknya terkesima dengan perkembangan dua driver McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri. Sebab Verstappen mengaku akan merekrut dua pembalap itu jika suatu saat nanti mendapatkan kesempatan menjadi kepala tim di Formula One (F1).

Max Verstappen pembalap muda potensial, sekaligus yang terbaik di F1 untuk saat ini. Sebab, dalam tiga musim terakhir mampu mendominasi dan menjadi juara dunia sekaligus menghentikan kehebatan Lewis Hamilton (Mercedese AMG Petronas).

Meski baru berusia 26 tahun, Max Verstappen bisa saja memutuskan untuk pensiun dari F1. Pembalap asal Belanda itu pun tak menutup kemungkinan akan melanjutkan karir, sebagai kepala tim di salah satu ajang balap mobil paling bergengsi.

Menariknya jika skenario itu terwujud, Max Verstappen mengaku tidak akan merekrut rekan setimnya di Red Bull Racing, Sergio Perez, sebagai pembalap di timnya. Ia lebih memilih Lando Norris dan Oscar Piastri.

Lando Norris

"Saya akan memilih Lando Norris. Saya juga akan memilih Oscar Piastri, rekan satu timnya di McLaren saat ini," kata Max Verstappen dikutip dari Marca, Sabtu (6/1/2024).

Max Verstappen memiliki alasan memilih Lando Norris dibandingkan dengan Sergio Perez. Sebab, ia menilai Lando Norris masih muda dan memiliki karir panjang di F1 serta bisa sangat cepat di lintasan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement