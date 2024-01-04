Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Balik ke MotoGP, Davide Brivio Dirumorkan Jadi Incaran Honda dan Yamaha

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |08:18 WIB
Balik ke MotoGP, Davide Brivio Dirumorkan Jadi Incaran Honda dan Yamaha
Eks Manajaer Suzuki Ecstar, Davide Brivio (kanan), dikabarkan akan kembali ke MotoGP (Foto: Suzuki Ecstar)
A
A
A

PARIS - Eks manajer Suzuki Ecstar, Davide Brivio dirumorkan akan kembali berkarier di MotoGP usai berpisah dengan salah satu tim Formula 1, Alpine. Kabarnya, Honda atau Yamaha menjadi tim yang akan menjadi pelabuhan Davide Brivio.

Sebelumnya pada 12 Desember 2023, Alpine Racing secara resmi mengumumkan berpisah dengan Davide Brivio. Usai meninggalkan F1 rumor Davide Brivio kembali ke MotoGP semakin kencang.

 

Sementara menurut laporan media Inggris, Crash pada Rabu (3/1/2024), Davide Brivio akan menangani tim pabrikan asal Jepang. Yamaha dan Honda pun menjadi dua tim yang dikabarkan bakal tim yang akan diperkuat Davide Brivio.

Di sisi lain, Davide Brivio tak asing dengan Yamaha karena sempat menjadi manajer tim berlogo Garpu Tala tersebut pada 2004-2010.

Davide Brivio merupakan orang yang berhasil meyakinkan Valentino Rossi meninggalkan Honda untuk bergabung dengan Yamaha pada 2004. Kedatangan The Doctor -julukan Valentino Rossi- membuat Yamaha berhasil menunjukkan performa gemilang.

Selain itu, Davide Brivio dikabarkan bisa menggantikan posisi Lin Jarvis sebagai Direktur Yamaha. Sebab, MotoGP 2024 menjadi musim terakhir Lin Jarvis bersama Yamaha.

