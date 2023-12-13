Davide Brivio Resmi Cabut dari Alpine F1 Team, Balik ke MotoGP Bareng Honda?

PARIS – Davide Brivio resmi hengkang dari Alpine F1 Team. Pria asal Italia itu meletakkan jabatan sebagai Direktur Proyek Ekspansi Balap yang diembannya selama tiga tahun terakhir.

“Setelah tiga tahun berkolaborasi, Alpine Racing akan berpisah dengan Director of Racing Expansion Projects Davide Brivio pada akhir tahun 2023,” tulis pernyataan Alpine, dikutip pada Rabu (13/12/2023).

Brivio sendiri bergabung dengan Alpine sebagai Direktur Balap menjelang F1 2021. Sebelumnya, dia mengukir karier yang cemerlang sebagai Manajer Tim Yamaha di World Superbike dan MotoGP, serta Suzuki di MotoGP.

Setelah itu, Brivio ditugaskan sebagai Direktur Proyek Ekspansi Balap oleh tim asal Prancis itu, termasuk mengelola Alpine Driver Academy. Direktur Olahraga Alpine, Julien Rouse, akan ditunjuk sebagai pengganti untuk sementara waktu.

Alpine mengungkapkan Brivio cabut karena ingin mengejar peluang lain dalam kariernya. Mantan Manajer Tim Suzuki Ecstar di MotoGP itu pun mengakui hal tersebut.

“Merupakan babak yang membanggakan dalam karier motorsport saya untuk terlibat di Formula 1 bersama Alpine," ucap Brivio.