Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Davide Brivio Resmi Cabut dari Alpine F1 Team, Balik ke MotoGP Bareng Honda?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |10:03 WIB
Davide Brivio Resmi Cabut dari Alpine F1 Team, Balik ke MotoGP Bareng Honda?
Davide Brivio resmi cabut dari Alpine F1 Team (Foto: F1)
A
A
A

PARIS – Davide Brivio resmi hengkang dari Alpine F1 Team. Pria asal Italia itu meletakkan jabatan sebagai Direktur Proyek Ekspansi Balap yang diembannya selama tiga tahun terakhir.

“Setelah tiga tahun berkolaborasi, Alpine Racing akan berpisah dengan Director of Racing Expansion Projects Davide Brivio pada akhir tahun 2023,” tulis pernyataan Alpine, dikutip pada Rabu (13/12/2023).

Davide Brivio

Brivio sendiri bergabung dengan Alpine sebagai Direktur Balap menjelang F1 2021. Sebelumnya, dia mengukir karier yang cemerlang sebagai Manajer Tim Yamaha di World Superbike dan MotoGP, serta Suzuki di MotoGP.

Setelah itu, Brivio ditugaskan sebagai Direktur Proyek Ekspansi Balap oleh tim asal Prancis itu, termasuk mengelola Alpine Driver Academy. Direktur Olahraga Alpine, Julien Rouse, akan ditunjuk sebagai pengganti untuk sementara waktu.

Alpine mengungkapkan Brivio cabut karena ingin mengejar peluang lain dalam kariernya. Mantan Manajer Tim Suzuki Ecstar di MotoGP itu pun mengakui hal tersebut.

“Merupakan babak yang membanggakan dalam karier motorsport saya untuk terlibat di Formula 1 bersama Alpine," ucap Brivio.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement