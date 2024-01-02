Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Anthony Joshua Berpeluang Hadapi 3 Petinju di 2024, Ada Oleksandr Usyk hingga Tyson Fury!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |01:13 WIB
Anthony Joshua Berpeluang Hadapi 3 Petinju di 2024, Ada Oleksandr Usyk hingga Tyson Fury!
Anthony Joshua dijadwalkan menghadapi tiga petinju pada 2024 (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)
A
A
A

LONDON – Anthony Joshua berpeluang menghadapi tiga petinju pada 2024. Dua dari tiga nama petinju yang mungkin dihadapi adalah Oleksandr Usyk dan Tyson Fury.

Joshua mengurungkan niatnya untuk pensiun setelah berhasil meraih kemenangan atas jagoan Swedia, Otto Wallin. Petinju berpaspor Inggris itu sukses membungkam lawan pada pertarungan di Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 24 Desember 2023.

Anthony Joshua melepaskan pukulan ke tubuh Otto Wallin (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)

Ini merupakan kemenangan ke-27 bagi Joshua selama berkarier dalam olahraga tinju. Kemenangan manis itu membuatnya kembali yakin untuk bersaing pada 2024.

Promotor tinju, Eddie Hearn, mengabarkan Joshua akan bertarung tiga kali pada 2024. Petinju berusia 34 tahun itu kemungkinan besar akan berhadapan dengan Filip Hrgovic (Kroasia), Fury, dan Usyk. Tiga pertarungan rencananya digelar pada Maret, Agustus, dan September 2024.

“Hal-hal yang ingin dilakukan AJ (tahun 2024) adalah bertarung besar-besaran, memenangkan gelar kelas berat dunia, dan melawan Tyson Fury, atau mendapatkan kesempatan lain di Usyk," ungkap Hearn, dilansir dari Express, Selasa (2/1/2024).

"Itulah yang diinginkan Ben (Davison), celah lain di Usyk. Bagi saya, tentu saja, saya menyukai pertarungan Fury. Banyak hal yang harus dilakukan pada bulan Maret untuk mewujudkan hal itu bersama Hrgovic," sambung pria asal Inggris itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156684/manny_pacquiao_vs_mario_barrios-Dpdj_large.jpg
Manny Pacquiao Gagal Jadi Juara Dunia di Usia 46 Tahun Usai Imbang Lawan Mario Barrios
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/43/3150125/daud_yordan_vs_geisler_ap-7dLQ_large.jpg
Tinju PFM Cup I 2025 Resmi Digelar, Dibuka dengan Duel Sengit Daud Yordan vs Geisler Ap!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement