Anthony Joshua Berpeluang Hadapi 3 Petinju di 2024, Ada Oleksandr Usyk hingga Tyson Fury!

LONDON – Anthony Joshua berpeluang menghadapi tiga petinju pada 2024. Dua dari tiga nama petinju yang mungkin dihadapi adalah Oleksandr Usyk dan Tyson Fury.

Joshua mengurungkan niatnya untuk pensiun setelah berhasil meraih kemenangan atas jagoan Swedia, Otto Wallin. Petinju berpaspor Inggris itu sukses membungkam lawan pada pertarungan di Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 24 Desember 2023.

Ini merupakan kemenangan ke-27 bagi Joshua selama berkarier dalam olahraga tinju. Kemenangan manis itu membuatnya kembali yakin untuk bersaing pada 2024.

Promotor tinju, Eddie Hearn, mengabarkan Joshua akan bertarung tiga kali pada 2024. Petinju berusia 34 tahun itu kemungkinan besar akan berhadapan dengan Filip Hrgovic (Kroasia), Fury, dan Usyk. Tiga pertarungan rencananya digelar pada Maret, Agustus, dan September 2024.

“Hal-hal yang ingin dilakukan AJ (tahun 2024) adalah bertarung besar-besaran, memenangkan gelar kelas berat dunia, dan melawan Tyson Fury, atau mendapatkan kesempatan lain di Usyk," ungkap Hearn, dilansir dari Express, Selasa (2/1/2024).

"Itulah yang diinginkan Ben (Davison), celah lain di Usyk. Bagi saya, tentu saja, saya menyukai pertarungan Fury. Banyak hal yang harus dilakukan pada bulan Maret untuk mewujudkan hal itu bersama Hrgovic," sambung pria asal Inggris itu.