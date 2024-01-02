Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Rins Yakin Marc Marquez Bisa Juara Dunia Bersama Tim Independen Ducati

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |00:05 WIB
Alex Rins Yakin Marc Marquez Bisa Juara Dunia Bersama Tim Independen Ducati
Marc Marquez menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 di garasi tim Gresini Racing (Foto: Twitter/@GresiniRacing)
ANDORRA - Alex Rins cukup yakin Marc Marquez bisa menjadi juara dunia MotoGP 2024 bersama tim Gresini Racing. Menurutnya, performa motor Ducati Desmosedici GP cukup seimbang antara tim pabrikan dengan satelit dan independen.

Marquez bergabung dengan Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati pada MotoGP 2024. Pembalap berusia 30 tahun tersebut meninggalkan Repsol Honda, tim yang sudah dibelanya sejak mengawali karier di MotoGP pada 2013.

Marc Marquez melaju di Sirkuit Ricardo Tormo dengan motor Ducati Desmosedici GP23 (Foto: Twitter/@MotoGP)

Beberapa orang meragukan kapasitas Marquez ketika mengendarai Ducati Desmosedici. Penurunan performa The Baby Alien beberapa musim ke belakang menjadi penyebab utamanya.

Meski demikian, Rins menegaskan tidak ragu Marquez bisa membawa Ducati meraih gelar lagi. Walau bersama tim independen, dia yakin rekan senegaranya itu akan cocok dengan motor Desmosedici GP.

“Kenapa tidak (Marquez meraih gelar juara). Sudah terbukti Anda bisa menjadi juara dengan satelit. Ducati sangat kuat,” kata Rins dilansir dari Motosan, Selasa (2/1/2024).

“Ducati adalah sepeda motor paling seimbang, saya tidak akan terkejut jika memilih untuk memenangkan Kejuaraan Dunia. Kita telah melihat seberapa baik adiknya Alex (Marquez) melakukannya dengan mesin itu,” sambung pembalap anyar Monster Energy Yamaha tersebut.

