Beda dengan Fabio Quartararo, Marc Marquez hingga Aleix Espargaro Kompak Nikmati Sprint Race di MotoGP 2023

DUA pembalap MotoGP, Marc Marquez (Gresini Ducati) dan Aleix Espargaro (Aprilia Racing) dan punya pandangan berbeda dengan rider Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, soal sprint race di MotoGP 2023. Kala Quartararo mengaku tak setuju, Marc Marquez dan Aleix justru kompak menikmati sesi baru itu.

Sebagaimana diketahui, sesi sprint race baru diperkenalkan pada musim 2023. Setiap pekan, para pembalap diharuskan melalui sesi tersebut yang juga akan berpengaruh pada perolehan poin di klasemen.

Pada sesi ini, para pembalap bisa mencuri poin kendati tidak sebesar pada balapan utama. Meski demikian, ada pro dan kontra yang dialami para pembalap dalam menilai sesi sprint race di MotoGP.

Marquez dan Espargaro adalah dua pembalap yang nampaknya setuju dengan adanya sesi tersebut. Keduanya mengatakan sama-sama menikmati balapan yang berlangsung selama 12 putaran itu.

“Ini (sprint race) adalah gaya mengemudi yang sangat berbeda dari balap jarak jauh. Kami harus menyerang seolah-olah ini adalah babak kualifikasi,” kata Marquez dilansir dari Paddock GP, Senin (1/1/2023).

“Ini murni, menyenangkan sekali. Saya berharap tahun depan saya bisa mendapatkan lebih banyak poin di sprint,” timpal Espargaro.