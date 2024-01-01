Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Waspadai Duet Marc Marquez dengan Ducati di MotoGP 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |03:05 WIB
Fabio Quartararo Waspadai Duet Marc Marquez dengan Ducati di MotoGP 2024
Marc Marquez akan membalap bersama Ducati Gresini di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
PEMBALAP Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, menyebut Marc Marquez bersama Gresini Ducati akan menjadi mimpi buruk balapan MotoGP 2024. Menurutnya itu bakal menjadi masalah serius yang banyak baginya.

Quartararo harus berjibaku lebih keras untuk bisa bersaing dengan Marquez. Mengingat saat ini Ducati tengah mendominasi balapan MotoGP.

 

Bagaimana tidak, tiga rider Ducati bahkan menguasai klasemen papan atas MotoGP 2023. Adapun ketiga rider yang dimaksud adalah sang juara, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Jorge Martin (Prima Pramac), dan Marco Bezzecchi (Mooney VR46) di posisi ketiga.

Selain itu, Ducati juga menjadi tim MotoGP dengan rider terbanyak kali ini. Tercatat ada delapan pembalap di bawah payung tim asal Italia itu dengan tiga tim satelit (Prima Pramac, Gresini, dan VR46).

 BACA JUGA:

"Saya pikir ini akan memberi kita banyak masalah tahun depan. Saya pikir Márquez akan menjadi mimpi buruk bersama Ducati," ungkap Quartararo, dipetik dari Motosan.

Meski demikian, Quartararo cukup senang melihat Marquez pindah ke Gresini Ducati. Juara MotoGP 2021 itu tertarik untuk melihat The Baby Alien balapan dengan motor tim barunya.

