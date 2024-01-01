Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pembalap Indonesia yang Pernah Start di Depan Marc Marquez pada Moto2 Valencia 2012

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |00:07 WIB
Kisah Pembalap Indonesia yang Pernah Start di Depan Marc Marquez pada Moto2 Valencia 2012
Marc Marquez dan Valentino Rossi (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH pembalap Indonesia yang pernah start di depan Marc Marquez akan menjadi pembahasan kali ini. Sosok pembalap yang dimaksud adalah Rafid Topan Sucipto.

Sebuah video viral di media sosial TikTok mengunggah momen tersebut. Pada unggahan itu terlihat situasi starting grid tepat sebelum balapan di mulai.

Marc Marquez yang kala itu membalap untuk tim Suter MMX2, harus start dari posisi paling belakang (33). Sementara Rafid Topan Sucipto berada tiga strip di depan atau tepatnya di urutan ke-30.

Marquez start dari posisi paling belakang dikarenakan menerima hukuman. Rider asal Spanyol itu diganjar penalti karena pada sesi latihan sudah melakukan manuver yang berbahaya saat menyalip Simone Corsi.

 BACA JUGA:

Namun, The Baby Alien menjadi aktor utama pada balapan tersebut. Meski start dari posisi yang kurang menguntungkan, dia berhasil merangsek ke depan hingga merebut podium juara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/38/3035066/marc-marquez-ikut-komentari-kepergian-pramac-racing-dari-ducati-musim-depan-ZrrriluLRG.jpg
Marc Marquez Ikut Komentari Kepergian Pramac Racing dari Ducati Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/38/3032203/persaingan-ketat-marc-marquez-hanya-targetkan-peringkat-tiga-besar-di-motogp-2024-5psnpVWb1Y.jpeg
Persaingan Ketat, Marc Marquez Hanya Targetkan Peringkat Tiga Besar di MotoGP 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/38/3026711/marc-marquez-belum-selevel-francesco-bagnaia-untuk-tangani-motor-ducati-keYEEkmucD.jpg
Marc Marquez Belum Selevel Francesco Bagnaia untuk Tangani Motor Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/38/3023093/marc-marquez-akui-bisa-gabung-pabrikan-ducati-karena-jasa-sang-adik-xvXXH2xoWC.jpg
Marc Marquez Akui Bisa Gabung Pabrikan Ducati karena Jasa Sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/38/3020122/marc-marquez-yakin-sang-adik-segera-temukan-performa-terbaik-di-motogp-fZT7kK2Qzt.jpg
Marc Marquez Yakin Sang Adik Segera Temukan Performa Terbaik di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/38/3013592/start-ke-14-marc-marquez-tak-sangka-bisa-podium-di-motogp-catalunya-2024-dztLxm08rr.JPG
Start ke-14, Marc Marquez Tak Sangka Bisa Podium di MotoGP Catalunya 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement