Kisah Pembalap Indonesia yang Pernah Start di Depan Marc Marquez pada Moto2 Valencia 2012

KISAH pembalap Indonesia yang pernah start di depan Marc Marquez akan menjadi pembahasan kali ini. Sosok pembalap yang dimaksud adalah Rafid Topan Sucipto.

Sebuah video viral di media sosial TikTok mengunggah momen tersebut. Pada unggahan itu terlihat situasi starting grid tepat sebelum balapan di mulai.

Marc Marquez yang kala itu membalap untuk tim Suter MMX2, harus start dari posisi paling belakang (33). Sementara Rafid Topan Sucipto berada tiga strip di depan atau tepatnya di urutan ke-30.

Marquez start dari posisi paling belakang dikarenakan menerima hukuman. Rider asal Spanyol itu diganjar penalti karena pada sesi latihan sudah melakukan manuver yang berbahaya saat menyalip Simone Corsi.

Namun, The Baby Alien menjadi aktor utama pada balapan tersebut. Meski start dari posisi yang kurang menguntungkan, dia berhasil merangsek ke depan hingga merebut podium juara.