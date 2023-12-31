Max Verstappen Ungkap Rencana saat Pensiun Nanti: Jadi Bos Tim yang Kejam!

JUARA dunia F1 2023, Max Verstappen, mengungkap sebuah rencana jika sudah pensiun nanti. Dia mengaku ingin menjadi bos salah satu tim balap dengan karakter yang apa adanya dan cenderung kejam!

Verstappen sejatinya masih berusia muda yakni 26 tahun. Walau begitu, dia sudah wara-wiri di lintasan balap Formula 1 selama delapan tahun sejak debut pada 2015 bersama Scuderia Toro Rosso (sekarang Scuderia AlphaTauri).

Sejauh ini, Verstappen sudah mencatatkan 54 kemenangan dan 98 podium dari total 185 balapan. The Dutch Devil juga sukses merebut tiga titel juara dunia secara beruntun sejak 2021 hingga 2023.

Kontrak Verstappen masih berlaku hingga penghujung F1 2028. Andai memenuhi durasi tersebut, maka dia akan berusia 31 tahun. Sang pembalap sudah mengatakan beberapa waktu lalu tidak ingin lama-lama menjadi pembalap profesional.

Bukan tidak mungkin pula Verstappen akan pensiun di usia 31 tahun. Kendati hal itu masih lama, dia ternyata sudah memendam hasrat untuk menjadi seorang bos tim saat gantung helm.

"Ya, itu tujuan saya (menjadi bos tim). Saya tidak ingin membalap sendirian, saya ingin membangun sesuatu yang besar untuk membantu pembalap-pembalap berbakat mendapatkan kesempatan," ungkap Verstappen, dilansir dari Crash, Minggu (31/12/2023).