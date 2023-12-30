5 Atlet Mualaf yang Miliki Karier Mendunia, Nomor 1 Idola Lionel Messi

SEBANYAK lima atlet mualaf yang miliki karier mendunia akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya sosok yang menjadi idola Lionel Messi.

Menjadi mualaf bukanlah perkara yang mudah. Perlu perjalanan panjang untuk bisa meyakinkan seseorang untuk meninggalkan agama yang satu demi memeluk yang lainnya.

Namun, ada lima atlet yang memilih menjadi mualaf dan selain itu, mereka juga memiliki karier yang mendunia. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Atlet Mualaf yang Miliki Karier Mendunia

5. Mike Tyson





Mike Tyson masuk Islam ketika sedang dipenjara pada 1992 silam. Petinju legendaris dunia ini mulai tertarik dengan agama Islam setelah membaya buku otobiografi Malcom X yang diberikan oleh mentornya, Cus D’Amato.

Tyson kemudian mulai mempelajari agama Islam dan bahkan membaca Quran. Dia juga berinteraksi dengan tahanan muslim. Tyson mengatakan bahwa Islam memberikannya tujuan di masa-masa sulit.

4. Kareem Abdul-Jabbar





Kareem Abdul-Jabbar merupakan salah satu pebasket top dalam sejarah NBA. Terlahir dengan nama Ferdinand Lewis Alcindor Jr, dia memutuskan berganti nama menjadi Kareem Abdul-Jabbar setelah masuk Islam pada usia 20 tahun.

Abdul-Jabbar dibesarkan oleh keluarga Katolik di New York namun mempertanyakan keyakinannya sejak remaja. Dia menjadi tertarik kepada filosofi dan teologi hingga mulai mengeksplorasi berbagai agama, termasuk Buddha.

Pada akhirnya, Abdul-Jabbar memutuskan untuk masuk Islam selagi menjadi bintang basket di UCLA. Dalam kariernya, Abdul-Jabbar memainkan 20 musim di NBA dan menjadi NBA enam kali.