HOME SPORTS NETTING

Pelatih Ungkap Alasan Rahmat Hidayat Dipasangkan dengan Yeremia Rambitan di Thailand Masters 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |01:02 WIB
Pelatih Ungkap Alasan Rahmat Hidayat Dipasangkan dengan Yeremia Rambitan di Thailand Masters 2024
Pelatih Ganda Putra Indonesia, Aryono Miranat (Foto: Andhika Huda/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, memberikan alasan terkait dipasangkannya Yeremia Rambitan dengan Rahmat Hidayat. Sang pelatih mengatakan keduanya punya karakter bermain yang bisa saling mengisi.

Yeremia/Rahmat akan memulai debut di ajang Thailand Masters 2024. Turnamen Super 300 itu dijadwalkan bergulir pada 30 Januari hingga 4 Februari mendatang.

“Dari segi permainan mereka bisa saling mengisi, Yeremia bisa sebagai pemain belakang dan bisa juga bermain di depan net," jelas Aryono dilansir dari rilis PBSI, Kamis (28/12/2023).

"Sedangkan Rahmat sebagai pemain depan bisa lebih banyak mengatur serangan di depan net. Dari segi usia juga tidak terlalu jauh berbeda," lanjutnya.

"Jadi diharapkan mereka (Yeremia dan Rahmat) bisa mengisi setelah Pramudya mengundurkan diri,” ujar Aryono lagi.

