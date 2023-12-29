Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Prediksi Persaingan di MotoGP 2024 Versi Pedro Acosta

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |18:06 WIB
Prediksi Persaingan di MotoGP 2024 Versi Pedro Acosta
Pedro Acosta bakal debut di MotoGP pada 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEDRO Acosta memprediksi persaingan di MotoGP 2024. Dia meyakini akan ada persaingan yang sangat ketat hingga seri terakhir MotoGP 2024.

Sebagaimana diketahui, Pedro Acosta akan menjalani musim perdananya di MotoGP pada musim depan. Pembalap asal Spanyol itu resmi direktrut tim satelit KTM, yakni GASGAS Tech3.

Pedro Acosta

Pedro Acosta naik kelas usai sukses besar di Moto2 2023. Dia diketahui berhasil merebut gelar juara di pentas Moto2 2023.

Jelang debutnya, Pedro Acosta pun memprediksi persaingan di MotoGP musim depan. Dia mengatakan bahwa persaingan di MotoGP 2023 akan berlangsung ketat.

Prediksinya sangat mungkin terjadi karena kondisi itu tercipta di MotoGP musim lalu. Pada MotoGP 2023, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, baru bisa memastikan diri menjadi juara di balapan terakhir, yakni GP Valencia.

“Pada akhirnya, dalam balapan, dari posisi pertama hingga terakhir, ada waktu setengah detik,” ujar Pedrosa, dikutip dari Motosan, Jumat (29/12/2023).

“Saya pikir ini akan menjadi kejuaraan yang kompetitif hingga Valencia,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
