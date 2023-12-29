Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kaleidoskop 2023: Dominasi Max Verstappen Nyaris Sempurna!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |06:16 WIB
Kaleidoskop 2023: Dominasi Max Verstappen Nyaris Sempurna!
Dominasi Max Verstappen nyaris sempurna pada F1 2023! (Foto: FIA)
DOMINASI Max Verstappen di F1 2023 nyaris saja sempurna. Pembalap tim Red Bull Racing itu memang benar-benar menjadi protagonis utama balap jet darat musim lalu.

Telat Panas

Max Verstappen memenangi balapan F1 GP Meksiko 2023 (Foto: Reuters/Andreas Stapff)

Hampir serupa dengan F1 2022, Verstappen bisa dibilang terlambat panas. Dia memang bisa memenangi F1 GP Bahrain 2023 yang merupakan seri pembuka. Namun, keberhasilan itu gagal diulangi pada seri kedua, F1 GP Arab Saudi 2023.

Balapan itu dimenangi dengan brilian oleh Sergio Perez yang notabene rekan setimnya. Bahkan, nantinya hanya pembalap asal Meksiko itu yang bisa menyaingi Verstappen sepanjang F1 2023, kendati agak terseok-seok.

Hingga lima balapan awal, Verstappen hanya memenangi tiga di antaranya, yakni di Bahrain, Australia, dan Miami (Amerika Serikat/AS). Setelah itu, sang juara dunia bertahan justru malah menggila!

Sepuluh kemenangan beruntun diraih sejak Miami hingga F1 GP Italia 2023! Verstappen pun memecahkan rekor kemenangan beruntun terbanyak dalam satu musim balapan yang sebelumnya dipegang Sebastian Vettel.

Saking dominannya, dia berhasil meraih 19 kemenangan pada F1 2023! Dominasi Verstappen nyaris sempurna pada F1 2023.

Pecah Rekor

Tak hanya tampil dominan, Verstappen juga memecahkan sejumlah rekor. Selain kemenangan beruntun terbanyak dalam semusim, pembalap berdarah Belgia itu turut melewati catatan rekornya sendiri.

Ya, Verstappen sebelumnya mencatatkan jumlah kemenangan terbanyak dalam satu musim F1 yakni 15 kali pada F1 2022. Di 2023, dia meraup 19 kemenangan!

Halaman:
1 2 3
