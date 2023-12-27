Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Merasa Punya Karakter Sama dengan Max Verstappen di Lintasan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |19:39 WIB
Marc Marquez Merasa Punya Karakter Sama dengan Max Verstappen di Lintasan
Marc Marquez Max Verstappen (Foto: racingnews365)
A
A
A

MADRID – Juara Dunia MotoGP 2019, Marc Marquez, blak-blakan mengakui bahwa dirinya menyukai sosok Max Verstappen. Menurutnya, pembalap jagoan Formula 1 (F1) itu punya mentalitas pembunuh yang sama seperti dirinya.

Marquez telah menuliskan namanya sebagai salah satu pembalap tersukses dalam sejarah MotoGP. Rider yang baru pindah ke Gresini Ducati itu berhasil menyabet enam gelar juara dunia kelas utama bersama tim lamanya, Repsol Honda.

Sedangkan Verstappen sedang dalam perjalanan membangun reputasi yang kuat di F1. Bintang asal Belanda itu telah sukses meraih titel juara dunia dalam tiga musim terakhir secara beruturut-turut dengan Red Bull Racing.

Uniknya, kedua pembalap itu memiliki kesamaan. The Baby Alien -julukan Marquez, sukses bersama tim pabrikan Honda dengan dukungan dari Red Bull. Sementara Verstappen, membalap untuk Red Bull dengan menggunakan mesin dari Honda. Mereka pun sering kali bertemu dalam acara akhir tahun yang biasa digelar oleh merek asal Jepang itu yang bertajuk Honda Thanks Day.

Akan tetapi, Marquez melihat dirinya dan Verstappen juga memiliki kesamaan dari segi mentalitas. Menurutnya, sang bintang F1 memiliki mental seorang pembunuh yang ingin selalu menang sehingga membuatnya suka dengan sosoknya.

"Saya sangat menyukai Max Verstappen. Terutama karena dia benar-benar pembunuh,” kata Marquez dilansir dari Racingnews365, Rabu (27/12/2023).

