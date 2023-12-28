5 Pemain Bulu Tangkis Eks Pelatnas PBSI yang Putuskan Hijrah, Nomor 1 Atlet Mualaf

Mohammad Ahsan, salah satu pebulu tangkis Indonesia yang memutuskan hijrah (Foto: Instagram/king.chayra)

SEBANYAK lima pemain bulu tangkis eks Pelatnas PBSI yang putuskan hijrah akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah sosok yang memutuskan hijrah karena menjadi mualaf.

Menjadi atlet bulu tangkis, nyatanya tak membuat sejumlah pebulu tangkis ini melupakan sisi spritualnya. Beberapa atlet bulu tangkis memutuskan untuk hijrah setelah memperdalam ilmu agamanya.

Bahkan, ada yang menjadi mualaf. Setidaknya, ada lima pebulu tangkis yang memutuskan untuk hijrah. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Pemain Bulu Tangkis Eks Pelatnas PBSI yang Putuskan Hijrah

5. Mohammad Ahsan





Mohammad Ahsan merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik ganda putra yang dimiliki Indonesia pada dekade 2010-an. Sejak 2017, Ahsan diketahui sudah mulai memperlihatkan perubahan pada penampilannya dengan mengenakan legging.

Ahsan juga tidak pernah lagi minum sembari berdiri. Dia mulai minum sembari jongkok untuk mematuhi sunnnah Rasulullah SAW. Ahsan juga menolak untuk bersalaman dengan rekan atau wasit perempuan.

4. Adriyanti Firdasari





Adriyanti Firdasari merupakan eks pebulu tangkis tunggal putri Indonesia. Dia mulai memperlihatkan perubahan pada 2016 silam.

Firdasari mulai mengenakan hijab. Namun, pada saat itu, dia sudah tidak berkarier sebagai pebulu tangkis alias pensiun.