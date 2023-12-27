Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tampil Bersama Ducati di MotoGP 2024, Marc Marquez Dapat Saran dari Casey Stoner

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |17:12 WIB
Tampil Bersama Ducati di MotoGP 2024, Marc Marquez Dapat Saran dari Casey Stoner
Marc Marquez dan Casey Stoner (Foto: MotoGP)
SOUTHPORT – Marc Marquez membalap bersama Ducati di MotoGP 2024 nanti. The Baby Alien mendapat saran dari salah satu legenda MotoGP sekaligus mantan rider Ducati, Casey Stoner.

Stoner berharap Marc Marquez bisa segera bangkit dan kembali bersaing musim depan. Stoner pun menyarankan agar rider Spanyol itu menikmati adaptasinya di Ducati.

Sepertri diketahui, Marc Marquez langsung tampil gemilang dalam penampilan pertamanya bersama Gresini Ducati dalam tes pasca musim MotoGP 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, pada akhir November lalu setelah memutuskan hengkang dari Repsol Honda. Kala itu, dia mengakhiri uji coba di peringkat keempat dengan selisih waktu 0,171 detik saja dari sang pembalap tercepat, Maverick Vinales.

Melihat hasil tersebut, Stoner pun yakin Marquez punya potensi besar untuk bisa kembali dalam jalur perebutan gelar juara di MotoGP 2024. Sebab, tujuannya sejak awal pindah ke Gresini dari Honda adalah untuk bisa tampil kompetitif lagi sehingga tentu dia tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada.

Stoner pun menyarankan juara MotoGP enam kali itu untuk bisa menemukan kenikmatannya lagi dalam membalap. Pasalnya, hal itu akan berpengaruh besar dalam menyuntikkan motivasi padanya sehingga dia bakal melakukan apa pun untuk benar-benar bangkit kembali ke masa jayanya.

“Jika Marc menikmati balapannya, dia tidak akan mau mempertaruhkan segalanya dengan sia-sia. Jika Anda tidak menikmatinya, mengapa Anda mempertaruhkan segalanya? Penting baginya untuk mendapatkan kembali kenikmatan itu,” kata Stoner dilansir dari Motosan, Rabu (27/12/2023).

Halaman:
1 2
