Mengulik Arti RC213V di Motor Honda Milik Marc Marquez yang Sukses Raih 6 Gelar Juara Dunia MotoGP

TIDAK banyak yang tahu apa arti RC213V di motor Honda milik Marc Marquez. Padahal, motor ini merupakan motor kebanggaan yang mengantarkan pembalap asal Spanyol itu meraih 6 gelar juara dunia MotoGP.

Seperti diketahui, Marc Marquez menjadi salah satu pembalap tersukses di ajang Grand Prix MotoGP. Mengawali debut di 2013, pembalap berjuluk The Baby Alien itu ditunjuk untuk menggantikan nama besar Casey Stoner yang pensiun pada akhir 2012.

Hebatnya meski menjadi seorang pembalap debutan, kiprah Marc Marquez di musim pertamanya tidak dapat diremehkan. Total 16 podium berhasil ia raih, di mana 6 diantaranya Marquez sukses memenangkan balapan.

Berkat hal itu, Marc Marquez sukses memenangkan gelar juara dunia MotoGP pertamanya di musim debutnya, mengalahkan nama-nama besar yang masih aktif membalap di lintasan.

Di musim 2014, kehebatan Marc Marquez masih belum tertandingi. Dirinya sukses memenangkan 13 balapan dan kembali meraih juara dunia keduanya. Sayangnya, di musim 2015 dominasi tergoyahkan oleh Jorge Lorenzo yang menjuarai MotoGP 2015.

Kegagalan mempertahankan gelar di musim 2015 menjadi awal dominasi Marc Marquez di ajang MotoGP. Tercatat, sejak musim 2016 hingga 2019 Baby Alien sukses merebut gelar juara dunia secara beruntun.

Hasil ini membuatnya total telah meraih 6 gelar juara dunia di kelas MotoGP dan merupakan yang terbanyak untuk para pembalap aktif saat ini.