Alberto Puig Sebut Luca Marini Jadi Pembalap Pertama yang Hubungi Honda saat Tahu Marc Marquez Bakal Pergi

AALST – Manajer Repsol Honda, Alberto Puig membuka sebuah rahasia terkait perekrut Luca Marini. Ternyata, adik tiri Valentino Rossi itu menjadi pembalap pertama yang menghubungi Honda saat mengetahui Marc Marquez akan hengkang.

Seperti yang diketahui Marini akan membela Repsol Honda hingga 2025 mendatang. Pembalap asal Italia itu menggantikan kursi yang ditinggalkan Marquez ke Gresini Ducati. Nantinya, Marini akan bertandem dengan Joan Mir.

Pindahnya Marini dari Mooney VR46 ke Repsol Honda bisa dibilang cukup mengejutkan. Sebab, dalam berita yang beredar bukan hanya dia saja yang masuk radar tim pabrikan asal Jepang tersebut. Melainkan juga ada nama seperi Miguel Oliveira sampai rider Moto2, Fermin Aldeguer.

Puig pun menceritakan proses bergabungnya Marini ke Repsol Honda. Dia mengungkapkan kalau pihaknya tidak memiliki banyak pilihan terkait pengganti Marquez. Puig bahkan blak-blakan kalau rider berusia 26 tahun itu adalah orang pertama yang berminat dan langsung mengontak Honda ketika tahu Marquez hengkang.

“Pertama-tama, tidak ada banyak pilihan. Kemudian, kami menganalisis kariernya, baik di Moto2 dan MotoGP,” buka Puig, dikutip dari Paddock-GP, Selasa (26/12/2023).

“Dia (Marini) adalah pembalap muda yang sangat reguler, cukup analitis, dan dia adalah orang pertama yang menghubungi kami, dia dan perwakilannya, ketika mereka mengetahui bahwa Marc akan pergi,” lanjutnya.