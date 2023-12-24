Hadir di CFD Surakarta, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Unjuk Kebolehan Main Tenis Meja

SURAKARTA - Calon Presiden Republik Indonesia 2024, Ganjar Pranowo dan sang istri, Siti Atikoh ikut meramaikan Car Free Day (CFD) di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta atau Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (24/12/2023). Dalam momen itu, Ganjar dan Siti turut menunjukkan kemampuannya dalam bermain tenis meja.

Ganjar dan istrinya memang dikenal gemar berolahraga. Namun tak disangka mereka pun mampu bermain tenis meja dengan baik.

Momen Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh bermain tenis meja tercipta ketika bertemu warga yang sedang bermain olahraga yang juga bisa disebut ping pong tersebut. Ganjar dan Siti Atikoh yang saat itu ditemani eks Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo pun akhirnya bermain tenis meja itu bersama.

Siapa sangka, calon Ibu Negara cukup mahir bermain tenis meja. Saat berhadapan dengan Ganjar, Atikoh bahkan sesekali memberi smash.

Hal ini pun memicu tawa dan riuh tepukan tangan warga yang antusias menonton. Dari kejauhan, pujian untuk Atikoh pun meluncur.

"Ibu cantik amat, ibu negaranya siapa dulu nih," teriak warga disambut ucapan terima kasih Atikoh, dikutip Minggu (24/12/2023).

Dalam momen CFD di Surakarta itu, tampak capres Ganjar mengenakan pakaian olahraga bernuansa warna hitam dan topi putih. Sedangkan istrinya, mengenakan jersey warna maroon dan jilbab warna coklat serta training senada dengan sang suami.