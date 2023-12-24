Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hadir di CFD Surakarta, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Unjuk Kebolehan Main Tenis Meja

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |16:03 WIB
Hadir di CFD Surakarta, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Unjuk Kebolehan Main Tenis Meja
Momen Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh hadiri CFD Surakarta. (Foto: Ist)
A
A
A

SURAKARTA - Calon Presiden Republik Indonesia 2024, Ganjar Pranowo dan sang istri, Siti Atikoh ikut meramaikan Car Free Day (CFD) di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta atau Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (24/12/2023). Dalam momen itu, Ganjar dan Siti turut menunjukkan kemampuannya dalam bermain tenis meja.

Ganjar dan istrinya memang dikenal gemar berolahraga. Namun tak disangka mereka pun mampu bermain tenis meja dengan baik.

Momen Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh bermain tenis meja tercipta ketika bertemu warga yang sedang bermain olahraga yang juga bisa disebut ping pong tersebut. Ganjar dan Siti Atikoh yang saat itu ditemani eks Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo pun akhirnya bermain tenis meja itu bersama.

Siapa sangka, calon Ibu Negara cukup mahir bermain tenis meja. Saat berhadapan dengan Ganjar, Atikoh bahkan sesekali memberi smash.

Hal ini pun memicu tawa dan riuh tepukan tangan warga yang antusias menonton. Dari kejauhan, pujian untuk Atikoh pun meluncur.

Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh di CFD Surakarta

"Ibu cantik amat, ibu negaranya siapa dulu nih," teriak warga disambut ucapan terima kasih Atikoh, dikutip Minggu (24/12/2023).

Dalam momen CFD di Surakarta itu, tampak capres Ganjar mengenakan pakaian olahraga bernuansa warna hitam dan topi putih. Sedangkan istrinya, mengenakan jersey warna maroon dan jilbab warna coklat serta training senada dengan sang suami.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/43/3193841/korean_v_league_2025_2026-Lbwq_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Korean V-League 2025-2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/43/3193842/erick_thohir_ingin_majukan_olahraga_dan_ekonomi_indonesia-gXYz_large.jpg
Menpora Erick Thohir Jadikan Sport Tourism dan Industri Olahraga sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/43/3193175/lindswell_kwok-wfor_large.jpg
Kisah Lindswell Kwok, Atlet Wushu Supercantik Peraih Medali Emas Asian Games yang Mirip Artis Cantik Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/43/3192554/momen_anthony_joshua_dievakuasi_dari_mobil_yang_ditumpanginya_baateinstockki-UJx3_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Mobil Anthony Joshua yang Tewaskan 2 Orang di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/43/3192171/fury_redemption-MSn9_large.jpg
Panggung Global Petarung Asia: FURY REDEMPTION Siap Suguhkan Adrenalin Tinggi, Live di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191709/kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-PvZX_large.jpg
Sektor Olahraga Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akademisi: Potensinya Tembus Ratusan Triliun
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement