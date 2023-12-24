Carlos Sainz Jr Ultimatum Scuderia Ferrari soal Tenggat Kontrak Baru: Sebelum Balapan Pertama F1 2024!

MADRID - Carlos Sainz Jr memberi peringatan kepada Scuderia Ferrari soal negosiasi kontrak barunya. Dia berharap masalah kontrak baru itu akan selesai sebelum balapan pertama F1 2024 pada 2 Maret mendatang.

Kontrak Sainz akan habis di Ferrari pada penghujung F1 2024. Hingga kini, belum ada tanda-tanda dimulainya negosiasi kontrak baru tersebut.

Di sisi lain, Ferrari tampaknya fokus mengikat kontrak sang rekan setim Charles Leclerc. Pembalap asal Monaco itu kabarnya sudah setuju dengan kontrak bernilai fantastis yang akan membuatnya berada di tim tersebut hingga 2029.

Soal kontrak barunya, Sainz sebetulnya tidak mau macam-macam. Pembalap asal Spanyol tersebut hanya ingin durasi kontrak jangka panjang.

"Tentu saja, saya ingin memperpanjang kontrak dan saya ingin memperpanjang kontrak lebih dari 1-2 tahun," kata Sainz Jr, dikutip dari Crash, Minggu (24/12/2023).

"Anda tahu apa keinginan saya dan sejujurnya saya merasa sangat dihargai oleh Fred (Vasseur, prinsipal Tim Scuderia Ferrari) dan seluruh keluarga Ferrari. Saya merasa dicintai," imbuh pembalap berusia 29 tahun itu.