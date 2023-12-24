Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Carlos Sainz Jr Ultimatum Scuderia Ferrari soal Tenggat Kontrak Baru: Sebelum Balapan Pertama F1 2024!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |14:19 WIB
Carlos Sainz Jr Ultimatum Scuderia Ferrari soal Tenggat Kontrak Baru: Sebelum Balapan Pertama F1 2024!
Carlos Sainz Jr mengultimatum Scuderia Ferrari soal kontrak baru (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)
A
A
A

MADRID - Carlos Sainz Jr memberi peringatan kepada Scuderia Ferrari soal negosiasi kontrak barunya. Dia berharap masalah kontrak baru itu akan selesai sebelum balapan pertama F1 2024 pada 2 Maret mendatang.

Kontrak Sainz akan habis di Ferrari pada penghujung F1 2024. Hingga kini, belum ada tanda-tanda dimulainya negosiasi kontrak baru tersebut.

Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari) melaju pada F1 GP Las Vegas 2023 (Foto: Reuters/Finn Blake)

Di sisi lain, Ferrari tampaknya fokus mengikat kontrak sang rekan setim Charles Leclerc. Pembalap asal Monaco itu kabarnya sudah setuju dengan kontrak bernilai fantastis yang akan membuatnya berada di tim tersebut hingga 2029.

Soal kontrak barunya, Sainz sebetulnya tidak mau macam-macam. Pembalap asal Spanyol tersebut hanya ingin durasi kontrak jangka panjang.

"Tentu saja, saya ingin memperpanjang kontrak dan saya ingin memperpanjang kontrak lebih dari 1-2 tahun," kata Sainz Jr, dikutip dari Crash, Minggu (24/12/2023).

"Anda tahu apa keinginan saya dan sejujurnya saya merasa sangat dihargai oleh Fred (Vasseur, prinsipal Tim Scuderia Ferrari) dan seluruh keluarga Ferrari. Saya merasa dicintai," imbuh pembalap berusia 29 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement