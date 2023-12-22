MotoGP 2024: Fabio Quartararo Akui Kombinasi Marc Marquez dan Ducati Bakal Jadi Mimpi Buruk

LESMO – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo ikut senang melihat Marc Marquez bergabung dengan Gresini Ducati di MotoGP 2024. Namun, di sisi lain Quartararo sejatinya cukup khawatir karena menurutnya kombinasi Marquez dan Ducati bisa menjadi mimpi buruk untuk pembalao lain di musim depan.

Ya, MotoGP 2024 akan menjadi tahun di mana Quartararo harus berjibaku lebih keras lagi untuk bisa bersaing dengan Marquez. Mengingat saat ini Ducati tengah mendominasi balapan MotoGP.

Bagaimana tidak, tiga rider Ducati bahkan menguasai klasemen papan atas MotoGP 2023. Adapun ketiga rider yang dimaksud adalah sang juara, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Jorge Martin (Prima Pramac) sebagai runner-up, dan Marco Bezzecchi (Mooney VR46) di posisi ketiga.

Selain itu, Ducati juga menjadi tim MotoGP dengan rider terbanyak kali ini. Tercatat ada delapan pembalap di bawah payung tim asal Italia itu dengan tiga tim satelit (Prima Pramac, Gresini, dan VR46).

"Menurut saya ini akan memberi kita banyak masalah tahun depan. Saya pikir Marquez akan menjadi mimpi buruk bersama Ducati," ungkap Quartararo, dipetik dari Motosan, Jumat (22/12/2023).

Meski demikian, Quartararo cukup senang melihat Marquez pindah ke Gresini Ducati. Juara MotoGP 2021 itu tertarik untuk melihat The Baby Alien balapan dengan motor tim barunya.