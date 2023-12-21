Kisah Alex Marquez yang Ternyata Sering Jadi Penasihat Pribadi Marc Marquez

KISAH Alex Marquez yang ternyata sering jadi penasihat pribadi Marc Marquez. Kedua pembalap kakak-beradik itu berusaha melengkapi satu sama lain.

Alex Marquez mengatakan bahwa The Baby Alien – julukan Marc Marquez – sering meminta pendapat tentangnya sebelum mengambil keputusan. Alex sendiri mengakui bahwa dirinya memang bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan.

Dia lebih banyak memikirkan banyak hal ketimbang sang kakak. Marc Marquez disebut justru lebih mudah menerima dan cepat mengiyakan sesuatu tanpa berpikir panjang.

"Kami memahami satu sama lain karena dia seperti seseorang yang lebih seksi, yang tidak terlalu memikirkan banyak hal, yang mengatakan 'ya' tanpa memikirkannya," ungkap Alex, dipetik dari Motosan, Kamis (21/12/2023).

"Saya memikirkan segalanya dengan lebih dingin. Setiap kali dia (Marc Marquez) memutuskan sesuatu, dia selalu bertanya kepada saya,” lanjutnya.