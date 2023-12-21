Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Puji Penampilan Jack Miller, Bos Red Bull KTM Optimis MotoGP 2024 Bakal Lebih Baik

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |01:03 WIB
Puji Penampilan Jack Miller, Bos Red Bull KTM Optimis MotoGP 2024 Bakal Lebih Baik
Pembalap Tim Red Bull KTM, Jack Miller. (Foto: Reuters)
MUNDERFING – Manajer Tim Red Bull KTM, Francesco Guidotti, memuji penampilan debut Jack Miller bersama KTM di MotoGP 2023. Guidotti mengaku senang dengan sikap dan performa Miller, kini ia pun optimis dan memiliki ekspektasi di MotoGP 2024 bahwa penampilan rider asal Australia itu serta tim KTM akan jauh lebih baik.

Perlu diketahui, Miller cukup bisa bersaing di MotoGP 2023 sebagai musim pertamanya bersama Red Bull KTM. Dia juga tidak jarang berganti-ganti motor selama berkarier di MotoGP sejak bersama Honda (2015-2017), Ducati (2018-2022) hingga terbaru KTM awal tahun ini.

Guidotti melihat Miller sukses memulai balapannya dengan sangat baik. Miller mampu menguasai motor dengan level-level tertentu.

"Jack adalah Jack. Dia memulai dengan sangat baik dan sangat termotivasi. Dia sangat mengejutkan saya karena dia mampu mengendalikan motor pada level tertentu," ujar Guidotti, dipetik dari Crash, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Guidotti juga menyukai kepribadian Miller. Dia melihat rider berusia 28 tahun itu menyukai tantangan dan cepat di lintasan.

Jack Miller

Menurutnya hal tersebut sangat luar biasa. Guidotti berharap Miller bisa belajar banyak hal di musim pertamanya untuk menjadikan modal peningkatan diri 2024 nanti.

Halaman:
1 2
