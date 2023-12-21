Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Blak-blakan Lewis Hamilton Sebut Emosinya Terkuras Akibat Jadwal Padat F1 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |20:14 WIB
Blak-blakan Lewis Hamilton Sebut Emosinya Terkuras Akibat Jadwal Padat F1 2023
Lewis Hamilton mengaku emosinya terkuras selama F1 2023 (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)
A
A
A

BRACKLEY Lewis Hamilton mengaku terkuras secara emosional usai menjalani F1 2023 yang begitu padat. Menurutnya, tenaganya saja sudah terkuras banyak untuk sekadar menjaga pikirannya tetap positif tahun ini.

F1 2023 masih belum berjalan dengan baik untuk Hamilton. Dia kembali mengakhiri musim tanpa kemenangan setelah hal yang sama menimpanya pada edisi 2022.

Lewis Hamilton melaju pada balapan F1 GP Abu Dhabi 2023 (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

Kemenangan terakhirnya sendiri terjadi di GP Arab Saudi 2021 silam. Itu artinya, sudah lebih dari dua tahun, pembalap Mercedes AMG Petronas itu tak naik podium pertama.

Perubahan peraturan teknis yang diterapkan di F1 sejak 2022 masih menjadi penyebab mengapa Mercedes dan Hamilton belum bisa kembali ke dalam jalur perebutan gelar juara. Walau demikian, dia masih mampu untuk finis di urutan ketiga klasemen di F1 2023.

Hamilton pun blak-blakan menyatakan sangat terkuras secara emosional setelah menjalani F1 2023. Pasalnya, tenaganya sudah terkuras habis untuk sekadar menjaga pikirannya tetap positif sepanjang musim.

Halaman:
1 2
