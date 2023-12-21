Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Bukan Ferrari atau Mercedes, Legenda F1 Sebut Tim Ini yang Bakal Saingi Red Bull Racing di Musim 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |03:00 WIB
Bukan Ferrari atau Mercedes, Legenda F1 Sebut Tim Ini yang Bakal Saingi Red Bull Racing di Musim 2024
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
LONDON – Legenda Formula One (F1), Martin Brundle, menilai ada satu tim yang berpotensi bisa menyaingi Red Bull Racing di musim 2024 mendatang. Tim tersebut bukanlah Mercedes AMG Petronas atau Scuderia Ferrari, melainkan McLaren.

Red Bull Racing mendominasi dalam dua musim terakhir setelah memenangkan gelar konstruktor (2022 dan 2023). Tim yang bermarkas di Milton Keynes, Inggris itu juga sukses mengantar Max Verstappen juara tiga musim beruntun.

Dominasi Verstappen dan Red Bull Racing tentu saja membuat tim lain resah. Terlebih lagi, Mercedes AMG Petronas sebagai rival utamanya juga tertinggal jauh pada musim terakhir. Meski mengakhiri klasemen sebagai runner up, tim Silver Arrows -julukan Mercedes AMG Petronas- tertinggal jauh secara poin.

Menatap musim depan, Brundle meyakini McLaren akan menjadi penantang anyar. Pria berusia 64 tahun itu mengatakan, McLaren punya komposisi tim serta mobil yang bakal berbicara banyak pada musim depan.

Lando Norris

“Mereka (McLaren) memiliki barisan pembalap yang hebat dan tim tampaknya sedang naik daun,” kata Brundle dikutip dari Planet F1, Kamis (21/12/2023).

