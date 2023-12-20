Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Pramac Racing Sebut Jorge Martin Jauh Lebih Berharga dibanding Marc Marquez

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |22:00 WIB
Penyebab Pramac Racing Sebut Jorge Martin Jauh Lebih Berharga dibanding Marc Marquez
Marc Marquez dan Jorge Martin beraksi di lintasan balap (Foto: REUTERS)
A
A
A

BELAKANGAN ini bos Pramac Racing bernama Paolo Campinoti membuat geger para pencinta dunia balap MotoGP. Bagaimana tidak, dirinya mengakui dan lebih ikhlas membayar mahal untuk Jorge Martin ketimbang sang BabyAlien, yakni Marc Marquez.

Tentu saja pilihan bos besar Pramac Racing sontak memicu kontroversi dan pertanyaan dari publik terkait apa alasan dan penyebab dirinya mempertahankan Jorge Martin ketimbang merekrut pembalap fenomenal Marc Marquez.

Marc Marquez

Simak ulasan satu ini untuk mengetahui kebenaran informasinya. Sebab, Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (20/12/2023) terkait penyebab Pramac Racing sebut Jorge Martin jauh lebih berharga ketimbang Marc Marquez.

Penyebab Pramac Racing Sebut Jorge Martin Jauh Lebih Berharga dibanding Marc Marquez

Marc Marquez hendak meninggalkan Repsol Honda pada akhir musim ini. Dia akhirnya gabung Gresini Ducati, namun Pramac juga nyatanya punya kesempatan untuk merekrutnya.

Kendati begitu, bos Pramac Paolo Campinoti nyatanya enggan untuk merekrut Marquez karena sudah memiliki Jorge Martin. Sebagaimana dilansir dari Corsedimoto, Pramac dan Marquez sempat bernegosiasi sebelumnya.

Halaman:
1 2
