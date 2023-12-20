Penyebab Pramac Racing Sebut Jorge Martin Jauh Lebih Berharga dibanding Marc Marquez

BELAKANGAN ini bos Pramac Racing bernama Paolo Campinoti membuat geger para pencinta dunia balap MotoGP. Bagaimana tidak, dirinya mengakui dan lebih ikhlas membayar mahal untuk Jorge Martin ketimbang sang BabyAlien, yakni Marc Marquez.

Tentu saja pilihan bos besar Pramac Racing sontak memicu kontroversi dan pertanyaan dari publik terkait apa alasan dan penyebab dirinya mempertahankan Jorge Martin ketimbang merekrut pembalap fenomenal Marc Marquez.

Simak ulasan satu ini untuk mengetahui kebenaran informasinya. Sebab, Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (20/12/2023) terkait penyebab Pramac Racing sebut Jorge Martin jauh lebih berharga ketimbang Marc Marquez.

Marc Marquez hendak meninggalkan Repsol Honda pada akhir musim ini. Dia akhirnya gabung Gresini Ducati, namun Pramac juga nyatanya punya kesempatan untuk merekrutnya.

Kendati begitu, bos Pramac Paolo Campinoti nyatanya enggan untuk merekrut Marquez karena sudah memiliki Jorge Martin. Sebagaimana dilansir dari Corsedimoto, Pramac dan Marquez sempat bernegosiasi sebelumnya.