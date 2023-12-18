Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mengulik Arti Nama Motor Ducati Desmosedici GP yang Terkenal Paling Kencang di MotoGP

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |21:02 WIB
Mengulik Arti Nama Motor Ducati Desmosedici GP yang Terkenal Paling Kencang di MotoGP
Jorge Martin dan Francesco Bagnaia kala beraksi di MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

MENGULIK arti nama motor Ducati Desmosedici GP yang terkenal paling kencang di MotoGP akan dibahas Okezone. Buktinya, motor Ducati Desmosedici GP telah membawa Francesco Bagnaia juara dunia MotoGP dua kali secara beruntun yakni pada 2022 dan 2023.

Pada MotoGP 2022, Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- telah meraih 265 poin dengan 7 kemenangan dan 10 podium. Sedangkan pada MotoGP 2023, rider asal Italia itu telah memperoleh 467 poin dengan 7 kemenangan dan 15 podium.

Francesco Bagnaia

Tak heran, motor Ducati Desmosedici GP yang ditunggangi murid Valentino Rossi itu terkenal paling kencang di MotoGP dalam dua musim terakhir. Kendati cepat, sepertinya tak banyak yang tahu arti dari nama motor Desmosedici GP.

Menurut laporan berbagai sumber, kata Desmo berasal dari Desmosedici yang merujuk pada teknologi Desmodromic. Bagi yang belum tahu, Desmodromic merupakan teknologi katup atau klep yang identik dengan motor Ducati.

Halaman:
1 2
