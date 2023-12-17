Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kata Apriyani Rahayu/Siti Fadia Usai Gagal Tembus Semifinal BWF World Tour Finals 2023: Kami Sadar Belum Bisa Tampil 100 Persen

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |01:08 WIB
Kata Apriyani Rahayu/Siti Fadia Usai Gagal Tembus Semifinal BWF World Tour Finals 2023: Kami Sadar Belum Bisa Tampil 100 Persen
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
HANGZHOU – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, gagal menembus semifinal BWF World Tour Finals 2023. Mereka mengaku sadar memang belum bisa tampil 100 persen dalam laga itu.

Meski begitu, Apriyani/Fadia tetap bersyukur bisa menyelesaikan laga hingga tuntas tanpa kendala. Mengingat, saat ini cedera Apriyani diketahui masih belum sepenuhnya sembuh. Alhasil, Apriyani/Fadia kesulitan untuk bermain dengan maksimal di lapangan.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

"Kami sadar, kami belum bisa tampil 100% di turnamen ini tapi kami memang ingin turun dengan berbagai pertimbangan,” ujar Apriyani usai laga, dikutip dari rilis resmi PBSI, Minggu (16/12/2023).

“Bersyukur kami bisa menyelesaikan pertandingan pertama sampai terakhir walau hasilnya memang belum sesuai harapan," lanjutnya.

