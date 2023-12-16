Gelar Event Esport dan Basket, Tim Pemenangan Muda Ganjar-Mahfud di Kota Bekasi Dorong Aspirasi Anak Muda

BEKASI – Tim Pemenangan Muda di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di kota Bekasi dorong aspirasi anak muda lewat di bidang esport dan basket. Mereka dengan bangga mengumumkan pembukaan event esport dan perlombaan basket 3 on 3 di GOR Kota Bekasi.

Event tersebut tidak hanya bertujuan mencari bakat-bakat baru di bidang olahraga elektronik dan basketball. Lewat ajang ini juga, Tim Pemenangan Muda Ganjar-Mahfud mendorong anak-anak muda agar melek dalam pengetahuan mereka dan mengekspresikan seluruh potensi serta kemampuan yang dimiliki.

Calon presiden Indonesia, Ganjar Pranowo, pun menyatakan bahwa peran serta anak muda sangat penting dalam dunia politik. Pasalnya, anak-anak muda kini punya banyak keahlian di berbagai bidang, termasuk olahraga.

"Dalam politik, peran serta anak muda sangat penting, dan banyak dari mereka memiliki keahlian di berbagai bidang, termasuk atlet cabang olahraga, esport, desainer, serta pengrajin sepatu,” ucap Ganjar Pranowo.

Perlombaan esport dan basket ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi para pemuda untuk mengekspresikan keinginan dan bakat mereka di dunia olahraga.

"Mudah-mudahan, ini adalah langkah awal untuk memberikan wadah kepada anak-anak muda agar mereka dapat mengekspresikan diri mereka dan menyalurkan bakat serta talenta mereka, terutama di bidang olahraga," tambah Ganjar Pranowo.

"Mudah-mudahan Tim Pemenangan Muda bisa menjadi tempat di mana aspirasi anak-anak muda di Indonesia dapat berkembang dan diakui. Tim ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak yang akan menyelenggarakan event esport di berbagai kota. Hal ini dilakukan karena merupakan keinginan kuat dari anak-anak muda untuk melihat event semacam ini diselenggarakan secara profesional dan fokus,” ucap Dharmaji Suradika.