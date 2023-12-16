Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Direktur VR46 Geram Dipandang sebagai Benalu Valentino Rossi

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |13:22 WIB
Direktur VR46 Geram Dipandang sebagai Benalu Valentino Rossi
Ucio Salucci dan Valentino Rossi (Foto: Instagram/Valleyellow)
DIREKTUR VR46, Alessio Salucci atau yang akrab dipanggil Uccio Salucci, merasa geram dipandang sebagi benalu legenda hidup balap MotoGP, Valentino Rossi. Salucci kerap kali dinilai hanya menempel dengan hidup Rossi.

Padahal, keduanya merupakan karib sejak kecil. Salucci dan Rossi sama-sama berasal dari Tavullia, Urbino, Italia. Salucci mengaku kesal dengan orang-orang yang menilainya seperti itu.

Menurutnya hal tersebut sangat mengganggu. Dia sendiri menjadi salah satu asisten Rossi dan membantu The Doctor dalam MotoGP.

Dia juga berperan sebagai motorhome untuk Rossi. Namun kesibukannya itu dianggap sebagai upaya pansos (panjat sosial) alias numpang ikut tenar dengan Rossi yang saat itu sedang naik daun.

"Jika saya memikirkannya sekarang, saya harus melakukannya mengatakan bahwa saya berusia 19 tahun saat itu dan orang-orang yang lebih tua dari saya membuat saya kesal," ujarnya, dipetik dari Crash, Sabtu (16/12/2023).

“Saya tidak menerimanya dengan baik, itu mengganggu saya. Tetapi ketika saya tumbuh dewasa, pada usia 23-24 tahun saya bertanya pada diri sendiri apakah saya melakukan sesuatu yang salah. Saya menjawab pada diri sendiri bahwa saya hanya jujur ​​melakukan bagian saya untuk Vale dan olahraga ini," lanjutnya.

1 2
