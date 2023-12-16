Trackhouse Racing Bermimpi Rekrut Bintang MotoGP di Masa Depan

NOALE – Pemilik Tim Trackhouse Racing, Justin Marks, merasa puas dengan formasi pembalap yang mereka miliki di MotoGP 2024 yakni Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Meski begitu, dia punya Impian untuk merekrut bintang-bintang MotoGP di masa depan.

Trackhosuse menjadi tim teranyar yang akan mentas di MotoGP 2024. Mereka menandatangani kontrak selama tiga tahun sebagai tim satelit Aprilia sekaligus mengambil alih dua slot pembalap yang dimiliki tim satelit sebelumnya, yakni RNF MotoGP Team.

Dengan begitu, Oliveira dan Fernandez akan membalap untuk tim satelit asal Amerika Serikat tersebut di MotoGP 2024 karena kontrak mereka dengan Aprilia Racing masih berjalan hingga akhir musim depan. Bisa dibilang, formasi rider tersebut cukup apik bagi sebuah tim baru.

Pasalnya Oliveira merupakan pembalap berpengalaman dan telah lima kali memenangkan balapan MotoGP sejauh ini. Sedangkan Fernandez, merupakan pembalap muda potensial.

Marks mengaku senang dengan adanya Oliveira dan Fernandez di dalam timnya sebagai debutan MotoGP 2024. Menurutnya, kombinasi pembalap berpengalaman dan rider muda ambisius sangat cocok untuk Trackhouse saat ini.

“Saat ini kami sangat gembira memiliki Miguel dan Raul di tim. Orang-orang ini mewakili kedua ujung spektrum,” kata Marks dilansir dari Speedweek, Sabtu (16/12/2023).

“Bersama Miguel kami memiliki seorang veteran yang telah mengendarai berbagai jenis sepeda motor, sangat penuh perhitungan dan memiliki banyak pengalaman. Kami juga memiliki Raul, yang masih muda dan sangat ingin membuktikan kepada dunia kemampuannya. Kami sangat senang dengan konstelasi ini,” tambah pria asal AS itu.