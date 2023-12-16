Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Paolo Campinotti Pastikan Jorge Martin Tetap di Pramac Ducati Musim Depan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |00:02 WIB
Paolo Campinotti Pastikan Jorge Martin Tetap di Pramac Ducati Musim Depan
Jorge Martin akan tetap di Pramac Ducati pada MotoGP 2024 (Foto: Reuters/Pablo Morano)
A
A
A

MILAN - Pemilik Tim Pramac Ducati, Paolo Campinoti, mengungkapkan kepastian dari masa depan pembalapnya, Jorge Martin. Rider berpaspor Spanyol itu bakal tetap bersama timnya di MotoGP 2024.

Martinator tampil luar biasa di MotoGP 2023 dengan berada dalam jalur perebutan juara melawan sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, hingga balapan terakhir di Valencia. Pada akhirnya, dia hanya mampu menjadi runner up.

Jorge Martin (Pramac Ducati) melaju di Sirkuit Internasional Mandalika pada MotoGP Mandalika 2023 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

Performa apiknya itu membuat Martin santer dikabarkan bakal dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk menemani Bagnaia di MotoGP 2024. Pasalnya, Enea Bastianini tampil kurang menjanjikan pada musim debutnya.

Akan tetapi, akhirnya Campinoti memberi kejelasan. Dia memastikan Martin tak akan pindah ke Ducati Lenovo di MotoGP 2024 dan bakal masih terus berada di tim satelit.

“Jorge Martin juga akan berkendara bersama kami pada tahun 2024,” kata Campinoti dilansir dari Speedweek, Sabtu (16/12/2023).

Kendati demikian, hal itu tak menutup kemungkinan Martin bakal hengkang ke tim pabrikan Ducati pada musim 2025. Sebab, kontrak Bastianini akan habis pada akhir musim 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement