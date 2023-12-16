Paolo Campinotti Pastikan Jorge Martin Tetap di Pramac Ducati Musim Depan

MILAN - Pemilik Tim Pramac Ducati, Paolo Campinoti, mengungkapkan kepastian dari masa depan pembalapnya, Jorge Martin. Rider berpaspor Spanyol itu bakal tetap bersama timnya di MotoGP 2024.

Martinator tampil luar biasa di MotoGP 2023 dengan berada dalam jalur perebutan juara melawan sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, hingga balapan terakhir di Valencia. Pada akhirnya, dia hanya mampu menjadi runner up.

Performa apiknya itu membuat Martin santer dikabarkan bakal dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk menemani Bagnaia di MotoGP 2024. Pasalnya, Enea Bastianini tampil kurang menjanjikan pada musim debutnya.

Akan tetapi, akhirnya Campinoti memberi kejelasan. Dia memastikan Martin tak akan pindah ke Ducati Lenovo di MotoGP 2024 dan bakal masih terus berada di tim satelit.

“Jorge Martin juga akan berkendara bersama kami pada tahun 2024,” kata Campinoti dilansir dari Speedweek, Sabtu (16/12/2023).

Kendati demikian, hal itu tak menutup kemungkinan Martin bakal hengkang ke tim pabrikan Ducati pada musim 2025. Sebab, kontrak Bastianini akan habis pada akhir musim 2024.