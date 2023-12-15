Advertisement
HOME SPORTS NETTING

9 Pebulu Tangkis Kenamaan Dunia Ini Ternyata Doyan Nasi Goreng, Nomor 1 si Istora Boy

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |22:19 WIB
9 Pebulu Tangkis Kenamaan Dunia Ini Ternyata Doyan Nasi Goreng, Nomor 1 si <i>Istora Boy</i>
Anders Antonsen termasuk pebulu tangkis dunia yang doyan makan nasi goreng sehingga sempat bikin versinya sendiri (Foto: Instagram/@anders_antonsen)
BERIKUT sembilan pebulu tangkis kenamaan dunia yang ternyata doyan nasi goreng. Makanan khas Indonesia itu ternyata cukup digemari oleh orang asing.

Di Indonesia sendiri, nasi goreng memiliki cita rasa yang jauh lebih lebih kuat dan nikmat. Ditambah lagi, ada banyak variasi nasi goreng mulai dari nasi goreng ayam, nasi goreng petai, nasi goreng seafood, dan lain sebagainya.

Nasi goreng

Hal inilah yang membuat nasi goreng kerap menjadi makanan favorit para pebulu tangkis kenamaan dunia dari berbagai negara saat mengikuti turnamen di Indonesia. Lalu, siapa saja mereka?

9. Brice Leverdez

Pada saat mengikuti ajang Indonesia Masters 2020, dirinya pernah mengungkapkan pada awak media bahwa dirinya menyukai sate dan nasi goreng. Namun di antara keduanya, dia lebih menyukai nasi goreng.

8. Kazuma Sakai

Tunggal putra asal Jepang, Kazuma Sakai sempat menimba ilmu di Indonesia sekira enam tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Sakai telah mencicipi banyak makanan Indonesia. Namun di antara semuanya, dirinya mengaku sangat menyukai nasi goreng dan sate.

Halaman:
1 2 3
