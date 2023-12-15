Sukses Kalahkan Shi Yuqi, Anthony Ginting Senang Strateginya Berjalan Mulus

HANGZHOU – Pebulutangkis tunggal putra Indoensia, Anthony Sinisuka Ginting sukses mengalahkan wakil China, Shi Yuqi di laga kedua Grup A BWF World Tour Finals 2023 pada Kamis 14 Desember 2023. Anthony menang berkat strateginya berjalan dengan baik dan hal tersebut sangat disyukuri oleh tunggal putra peringkat empat dunia tersebut.

Untuk yang belum tahu, Anthony sukses mengalahkan Shi Yuqi di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium, Hangzhou, China. Tunggal putra ranking empat dunia itu melalui pertarungan tiga gim untuk menang (11-21, 21-7, dan 21-17).

Usai pertandingan, Anthony mengatakan kunci kemenangannya adalah dengan menarapkan strategi bermain sabar. Anthony mengungkapkan, dirinya tidak berhasil menerapkan strategi itu pada gim pertama sehingga harus menelan kekalahan.

“Memang hampir sama dengan kemarin, bermain dengan sabar dan tidak terburu-buru menerapkan pola yang saya punya,” kata Anthony dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (15/12/2023).

“Seperti di gim pertama saya terpancing untuk menyerang terus tapi malah jadi bumerang, lalu gim kedua mencoba lebih tenang, lebih menikmati pertandingan dan lebih sabar mengolah bola,” sambungnya.