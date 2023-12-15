Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2023 Hari Ini Jumat 15 Desember, Live di iNews!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |06:51 WIB
Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2023 Hari Ini Jumat 15 Desember, Live di iNews!
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2023 hari ini, Jumat (15/12/2023) menarik untuk diketahui. Sebab 6 wakil Indonesia akan berjuang untuk terakhir kalinya di fase grup BWF World Tour Finals 2023.

Ya, hari ini merupakan laga pamungkas fase grup yang sangat penting. Sebab sejauh ini masih ada tiga wakil Indonesia yang tengah berjuang merebut tiket ke semifinal.

Ketiga wakil yang dimaksud adalah Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Hasil pada laga hari ini yang akan digelar di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium, China, akan menentukan nasib mereka di ajang BWF World Tour Finals 2023 tersebut.

Jonatan pun aka berjumpa Li Shifeng (China) di laga pamungkas Grup B nanti. Secara head-to-head, pria yang akrab disapa Joji itu selalu menang dari empat pertemuannya melawan Li Shifeng.

Anthony Sinisuka Ginting

Sementara itu Anthony akan berjumpa raja tunggal putra dunia, Viktor Axelsen (Denmark). Sejauh ini Anthony cuma bisa menang empat pertandingan dari total 16 pertemuan dengan Axelsen.

Sedangkan Apriyani/Siti akan menghadapi Liu Shengshu/Tan Ning (China). Kedua pasangan tercatat baru sekali berjumpa dan sayangnya Apriyani/Siti menjadi pihak yang kalah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/40/2976359/gregoria-mariska-bilang-begini-setelah-sempat-ngambek-kepada-sang-pelatih-di-bwf-world-tour-finals-2023-FVeFMAnYi2.jpg
Gregoria Mariska Bilang Begini Setelah Sempat Ngambek kepada sang Pelatih di BWF World Tour Finals 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/40/2943534/kisah-apriyani-rahayu-main-di-bwf-world-tour-finals-2023-sembari-tahan-sakit-karena-cedera-dY1XCiyAcQ.jpg
Kisah Apriyani Rahayu Main di BWF World Tour Finals 2023 Sembari Tahan Sakit karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941843/malaysia-gagal-total-di-bwf-world-tour-finals-2023-rexy-mainaky-jangan-cuma-kritik-pelatih-pemain-juga-dikritisi-oIhLlCA03N.jpg
Malaysia Gagal Total di BWF World Tour Finals 2023, Rexy Mainaky: Jangan Cuma Kritik Pelatih, Pemain Juga Dikritisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941789/update-ranking-dunia-usai-bwf-world-tour-finals-2023-jonatan-christie-kembali-ke-5-besar-fajar-rian-turun-1zJOO0yFj2.jpg
Update Ranking Dunia Usai BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Kembali ke 5 Besar, Fajar/Rian Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/40/2941398/bwf-world-tour-finals-2023-indonesia-gagal-sabet-gelar-juara-I7qb3hla8W.jpg
BWF World Tour Finals 2023: Indonesia Gagal Sabet Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/40/2940775/puas-dengan-penampilan-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-bwf-world-tour-finals-2023-irwansyah-doakan-2024-lebih-berjaya-zQpBZIys3O.jpg
Puas dengan Penampilan Jonatan Christie dan Anthony Ginting di BWF World Tour Finals 2023, Irwansyah Doakan 2024 Lebih Berjaya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement