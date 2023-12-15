Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2023 Hari Ini Jumat 15 Desember, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2023 hari ini, Jumat (15/12/2023) menarik untuk diketahui. Sebab 6 wakil Indonesia akan berjuang untuk terakhir kalinya di fase grup BWF World Tour Finals 2023.

Ya, hari ini merupakan laga pamungkas fase grup yang sangat penting. Sebab sejauh ini masih ada tiga wakil Indonesia yang tengah berjuang merebut tiket ke semifinal.

Ketiga wakil yang dimaksud adalah Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Hasil pada laga hari ini yang akan digelar di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium, China, akan menentukan nasib mereka di ajang BWF World Tour Finals 2023 tersebut.

Jonatan pun aka berjumpa Li Shifeng (China) di laga pamungkas Grup B nanti. Secara head-to-head, pria yang akrab disapa Joji itu selalu menang dari empat pertemuannya melawan Li Shifeng.

Sementara itu Anthony akan berjumpa raja tunggal putra dunia, Viktor Axelsen (Denmark). Sejauh ini Anthony cuma bisa menang empat pertandingan dari total 16 pertemuan dengan Axelsen.

Sedangkan Apriyani/Siti akan menghadapi Liu Shengshu/Tan Ning (China). Kedua pasangan tercatat baru sekali berjumpa dan sayangnya Apriyani/Siti menjadi pihak yang kalah.