Hasil BWF World Tour Finals 2023: Sikat Anders Antonsen, Jonatan Christie Buka Jalan Lolos!

HANGZHOU - Jonatan Christie membuka jalan lolos ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2023 usai mengalahkan Anders Antonsen. Tunggal putra Indonesia itu menang dua gim langsung 21-16 dan 21-18 di laga kedua Grup B BWF World Tour Finals 2023.

Bermain di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium, Hangzhou, China, Kamis (14/12/2023) malam WIB, Jonatan memulai pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi. Tunggal putra ranking enam dunia itu bermain ofensif dengan kombinasi pukulan keras dan menyilang.

Antonsen yang kurang sigap kehilangan banyak poin pada awal pertandingan di gim pertama. Mencoba mengimbangi permainan, Antonsen justru melakukan banyak kesalahan sehingga harus tertinggal di jeda interval dengan skor 6-11.

Selepas jeda, Jojo tidak mau menurunkan tempo permainannya. Juara Prancis Open 2023 itu tidak memberikan ruang Antonsen untuk menyerang. Namun, Antonsen sempat mengejar lewat pola permainan cepatnya.

Sayangnya, Jojo bisa mengantisipasi hal itu dengan baik dan akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 21-16. Memasuki gim kedua, Jonatan kembali mendominasi sejak awal pertandingan.