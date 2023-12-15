Prinsipal Red Bull Racing Sarankan Lewis Hamilton Coba Hubungi Scuderia Ferrari!

PRINSIPAL tim Red Bull Racing, Christian Horner, menyarankan Lewis Hamilton segera mencoba menghubungi Scuderia Ferrari. Siapa tahu tim asal Italia itu akan menawarinya satu kursi dalam waktu dekat.

Horner mengaku pernah dikontak oleh perwakilan Hamilton. Namun, dia melihat agak sulit menyatukan pembalap asal Inggris itu dengan Max Verstappen di tim.

"Kami telah melakukan beberapa pembicaraan selama bertahun-tahun tentang bergabungnya Lewis. Mereka telah menghubungi beberapa kali. Baru-baru ini, di awal tahun, ada pertanyaan apakah akan ada minat," ungkap Horner, dipetik dari Crash, Jumat (15/12/2023).

“Tetapi saya tidak bisa melihat Max dan Lewis berlatih bersama. Dinamikanya tidak tepat. Kami 100 persen senang dengan apa yang kami miliki,” lanjut pria asal Inggris itu.

Lalu, Horner menyarankan Hamilton untuk mencoba ke Ferrari. Dia melihat pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu sempat bertemu dengan pihak The Prancing Horse dan meyakini ada pembicaraan serius.

"Dia juga bertemu John Elkann (Executive Chairman Ferrari). Saya pikir ada pembicaraan serius. Itu terjadi di sekitar Monaco ( Mei 2023)," kata Horner.