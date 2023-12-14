Dominasi Viktor Axelsen Terhenti di BWF World Tour Finals 2023?

DOMINASI Viktor Axelsen bakal terhenti di BWF World Tour Finals 2023 menjadi sebuah pertanyaan yang kini tengah dibicarakan para pencinta bulu tangkis. Sebab tunggal putra asal Denmark itu secara mengejutkan tumbang di laga pertama Grup A kala menghadapi Shi Yuqi (China).

Seperti yang diketahui, BWF World Tour Finals 2023 yang berlangsung Hangzhou, China sudah dimulai pada Rabu 13 Desember 2023 kemarin. Axelsen pun tergabung di Grup A bersama Shi Yuqi, Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia), dan Kodai Naraoka (Jepang).

Tentu awalnya Axelsen cukup diunggulkan untuk mendominasi Grup A. Sebab Axelsen memiliki catatan head-to-head yang bagus melawan ketiga lawan yang akan dihadapinya di Grup A tersebut.

Axelsen pun sejauh ini masih terlalu kuat di sektor tunggal putra. Tak heran jika pebulutangkis berusia 29 tahun itu masih kukuh bertengger di peringkat satu dunia.

Akan tetapi, kejutan tercipta di hari pertama BWF World Tour Finals 2023 pada Rabu 13 Desember 2023. Bermain di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Axelsen justru tumbang di tangan Shi Yuqi.

Luar biasanya lagi, Axelsen kalah dua gim langsung lewat skor 19-21 dan 19-21. Selama 51 menit bertanding, Axelsen seperti kesulitan menghadapi permainan tunggal putra peringkat 7 dunia tersebut.